Раскрыты пророчества Нострадамуса для России

Россия в 2018 году выйдет из кризиса, ее экономика усилится. Москва возьмет на себя роль миротворца укрепится, но позже ее ждет война, а затем – "золотой век".



Что ждет нас в самом ближайшем будущем согласно пророчествам Нострадамуса? В XXI веке мир переживет ошеломляющие открытия, страшные стихийные бедствия, вооруженные конфликты и Третью мировую войну с применением ядерного оружия, после которой на земле выживут далеко не все народы.

На 2020 год пророк предсказал пришествие очередного Антихриста, в период 2022-2041 годы многие страны захлестнут вооруженные конфликты. В 2023-м – упавший метеорит или астероид изменит орбиту Земли. Мир накроет волна стихийных бедствий и голод. Под водой окажется почти вся Англия и южное побережье Южной Америки.

По рассчетам Нострадамуса, Третья мировая война случится в период с 2018 по 2024 годы. Соединенным Штатам, союзниками которых станут Европа и Япония, будут противостоять Россия, Китай и арабские страны. На сей раз обойдется без применения ядерного оружия. А вот в 2038 году, по мнению некоторых исследователей катренов предсказателя, развяжется глобальная война между Востоком и Западом. Ядерными взрывами будут уничтожены целые страны.

Россию уже в 2018 году ждет выход из кризиса и усиление экономики. В 2019-м страну будет лихорадить от общественных беспорядков. В 2020-м Россия будет мирить конфликтующие европейские страны. Возможно создание союза, в который войдут Россия, Китай, Великобритания и Индия.

2035 год станет началом "золотого века" для страны: сильная экономика, развитая торговля, новые открытия в науке и астрономии. 2029-й приведет к кризису из-за военных конфликтов по всему миру. Но к 2030 году Россия установит демократический режим, везде начнут строить новые храмы, наступят гармония и мир, пишет eg.ru.