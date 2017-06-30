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Экономика

Россияне лишились по тысяче долларов из-за дешевой нефти

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Klein
Россия успешнее других нефтезависимых стран справилась со скачками цен на "черное золото". К середине 2017 года потери рубля, понесенные им в 2014-2016 годах, удалось отыграть.
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По данным последнего исследования, Россия в годы нефтяного кризиса потеряла золотовалютных резервов на 142 миллиарда долларов. Деньги были направлены на поддержание курса рубля. В перерасчете на каждого жителя страны Россия в кризисный период выложила по 965 долларов на душу населения, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование "ФинЭкспертизы".

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Сюжеты Цены на нефть

Другим странам повезло меньше. Саудовская Аравия была вынуждена отдать по 3,6 тысяч, Катар – по 2,8 тысяч, Норвегия – по 1,4 тысяче долларов на каждого жителя страны. В большинстве нефтедобывающих стран либо приняли решение не допускать ослабевания национальной валюты и тратить золотовалютные резервы – как саудиты, либо не тратить резервы совсем и отпустить валюту в свободное плавание, как в Казахстане – где, кстати, кризис съел меньше всего запасов, всего по 75 долларов на душу.

По данным упомянутого исследования, рубль вышел из кризиса с падением курса национальной валюты на 59,2%, однако уже в 2016 мы отыграли около 20% обратно. Можно сказать, что половина наших потерь уже компенсирована. Кстати пришлись и санкции.

"Многим крупнейшим российским предприятиям закрыли доступ к долговому финансированию на зарубежных площадках. При этом им нужно было погашать кредиты, взятые ранее. В обычной ситуации компании могли бы просто перекредитоваться на Западе. Но в той ситуации им приходилось брать рублевые кредиты в России, покупать на них валюту", — напомнил заместитель начальника аналитического отдела инвестиционно-финансовой компании "Солид" Азрет Гулиев.

По мнению аналитика "АЛОР Брокер" Евгения Корюхина, "для России же девальвация валюты имеет скорее оздоравливающий эффект для внутреннего производителя". Благодаря двум факторам – ослаблению рубля и наложению на Россию санкций коллективным Западом – в стране возникла уникальная возможность для наращивания внутреннего производства. И прежде всего речь идет о сельском хозяйстве.

Так, с начала 2017 года огурцы в России подешевели на 26,4%, помидоры – на 11,5%, чеснок – на 5,6%, виноград, сухофрукты, орехи и замороженные овощи – на 0,2-3,6%. Как сообщали Dni.ru, стали доступнее свежесрезанные цветы, топливо, компьютеры, смартфоны, холодильники и стиральные машины, отчитался недавно Росстат.

Директор национального союза производителей овощей Михаил Глушков тоже считает, что российской экономике следует больше ориентироваться на местного производителя. "Уже с июня пойдут овощи с нашего юга, и к сентябрю мы будем наблюдать провал в ценах, продукция будет реализовываться на рынке ниже себестоимости", – рассказал Глушков.

Автор: Алексей Минин30 июня 2017, 11:15

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