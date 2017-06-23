Украину настигла суровая кара за издевательства над Самойловой
Судя по всему, такое решение было принято, чтобы наказать Киев за недопуск к участию в конкурсе Юлии Самойловой. Напомним, что Украина запретила въезд российской певице, посетившей "оккупированный" Крым. Швейцария причины ареста залога пока не прокомментировала.
"Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ), что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии. В официальном письме к ЕВС это управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора процедуры", – передает соорганизатор "Евровидения-2017", украинский телеканал "UA:Перший".
Представители Европейского вещательного союза также не назвали инициатора ареста залоговой суммы. Впрочем, СМИ напомнили, что Украина нарушила устав международного песенного конкурса: по регламенту страна-хозяйка должна обеспечить участие всех без исключения конкурсантов.
В ситуации разбираются швейцарские юристы. "Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста согласно швейцарскому законодательству", – отметил гендиректор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. "Оргкомитет "Евровидения-2017" должен выплатить около 5,5 миллиона долларов по 250 договорам", – уточнил политолог Ростислав Ищенко.
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#я_болтун_сплетни В Финале Евровидения 2017 во время выступления Джамалы произошел курьезный момент. В начале выступления победительницы Евровидения 2016 один из фанатов конкурса с флагом Австралии на плечах выбег к ней на сцену и оголил ягодицы. К счастью, охрана быстро отреагировала на инцидент и быстро сняла поклонника со сцены. Джамала, в свою очередь, не растерялась и успешно закончила свое выступление. Как оказалось позже, фанатом оказался скандальный пранкер Виталий Седюк. Россия должна была участвовать в 2017 году в конкурсе песни «Евровидение» в 21-й раз — страну должна была представить Юлия Самойлова с песней «Flame Is Burning». Однако 22 марта 2017 года Служба безопасности Украины запретила въезд в страну участнику России — певице Юлии Самойловой за нарушение украинского законодательства. Судя по всему Виталий Седюк НИЧЕГО НЕ НАРУШАЛ. WHF? #евровидение2017 #украина #седюк #жопа #полнаяжопа #евровидение #россия #украина #киев #скандал #самойлова #шок #скандал #whf #fun #ass Что думаете?
Как писали Dni.Ru, "Евровидение" в Киеве сопровождалось скандалами. К примеру, во время выступления украинской певицы крымско-татарского происхождения Джамалы на сцену неожиданно выбежал мужчина. Сняв штаны вместе с трусами, он продемонстрировал миру оголенную пятую точку. По данным украинского телеканала "ТСН", автором этой выходки стал пранкер и журналист Виталий Седюк.
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