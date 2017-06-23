Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

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Украину настигла суровая кара за издевательства над Самойловой

Юлия Самойлова. Фото: кадр youtube.com
Гарантируя беспроблемное проведение "Евровидения-2017", Киев оставил Европейскому вещательному союзу залог в размере 15 миллионов евро. Теперь на эти деньги наложен арест.
прочитано 2831 раз

Судя по всему, такое решение было принято, чтобы наказать Киев за недопуск к участию в конкурсе Юлии Самойловой. Напомним, что Украина запретила въезд российской певице, посетившей "оккупированный" Крым. Швейцария причины ареста залога пока не прокомментировала.

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"Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ), что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии. В официальном письме к ЕВС это управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора процедуры", – передает соорганизатор "Евровидения-2017", украинский телеканал "UA:Перший".

Представители Европейского вещательного союза также не назвали инициатора ареста залоговой суммы. Впрочем, СМИ напомнили, что Украина нарушила устав международного песенного конкурса: по регламенту страна-хозяйка должна обеспечить участие всех без исключения конкурсантов.

В ситуации разбираются швейцарские юристы. "Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста согласно швейцарскому законодательству", – отметил гендиректор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. "Оргкомитет "Евровидения-2017" должен выплатить около 5,5 миллиона долларов по 250 договорам", – уточнил политолог Ростислав Ищенко. 

enter; width:100%;">

#я_болтун_сплетни В Финале Евровидения 2017 во время выступления Джамалы произошел курьезный момент. В начале выступления победительницы Евровидения 2016 один из фанатов конкурса с флагом Австралии на плечах выбег к ней на сцену и оголил ягодицы. К счастью, охрана быстро отреагировала на инцидент и быстро сняла поклонника со сцены. Джамала, в свою очередь, не растерялась и успешно закончила свое выступление. Как оказалось позже, фанатом оказался скандальный пранкер  Виталий Седюк. Россия должна была участвовать в 2017 году в конкурсе песни «Евровидение» в 21-й раз — страну должна была представить Юлия Самойлова с песней «Flame Is Burning». Однако 22 марта 2017 года Служба безопасности Украины запретила въезд в страну участнику России — певице Юлии Самойловой за нарушение украинского законодательства. Судя по всему Виталий Седюк НИЧЕГО НЕ НАРУШАЛ. WHF? #евровидение2017 #украина #седюк #жопа #полнаяжопа #евровидение #россия #украина #киев #скандал #самойлова #шок #скандал #whf #fun #ass Что думаете?

Публикация от ��Елизавета Зубенко�� (@fitness_lizi_salinova)

Как писали Dni.Ru, "Евровидение" в Киеве сопровождалось скандалами. К примеру, во время выступления украинской певицы крымско-татарского происхождения Джамалы на сцену неожиданно выбежал мужчина. Сняв штаны вместе с трусами, он продемонстрировал миру оголенную пятую точку. По данным украинского телеканала "ТСН", автором этой выходки стал пранкер и журналист Виталий Седюк.

Автор: Алексей Минин23 июня 2017, 08:53

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