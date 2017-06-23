Украину настигла суровая кара за издевательства над Самойловой

Гарантируя беспроблемное проведение "Евровидения-2017", Киев оставил Европейскому вещательному союзу залог в размере 15 миллионов евро. Теперь на эти деньги наложен арест.

Судя по всему, такое решение было принято, чтобы наказать Киев за недопуск к участию в конкурсе Юлии Самойловой. Напомним, что Украина запретила въезд российской певице, посетившей "оккупированный" Крым. Швейцария причины ареста залога пока не прокомментировала.

"Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ), что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии. В официальном письме к ЕВС это управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора процедуры", – передает соорганизатор "Евровидения-2017", украинский телеканал "UA:Перший".

Представители Европейского вещательного союза также не назвали инициатора ареста залоговой суммы. Впрочем, СМИ напомнили, что Украина нарушила устав международного песенного конкурса: по регламенту страна-хозяйка должна обеспечить участие всех без исключения конкурсантов.

В ситуации разбираются швейцарские юристы. "Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста согласно швейцарскому законодательству", – отметил гендиректор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. "Оргкомитет "Евровидения-2017" должен выплатить около 5,5 миллиона долларов по 250 договорам", – уточнил политолог Ростислав Ищенко.

Как писали Dni.Ru, "Евровидение" в Киеве сопровождалось скандалами. К примеру, во время выступления украинской певицы крымско-татарского происхождения Джамалы на сцену неожиданно выбежал мужчина. Сняв штаны вместе с трусами, он продемонстрировал миру оголенную пятую точку. По данным украинского телеканала "ТСН", автором этой выходки стал пранкер и журналист Виталий Седюк.