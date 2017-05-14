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Голозадый украинец стал главной сенсацией "Евровидения"

Виталий Седюк и Джамала. Фото: youtube.com
В Киеве завершилось самое скандальное "Евровидение" в истории конкурса. Даже торжественная часть мероприятия не обошлась без провокации. Во время выступления гостьи конкурса певицы Джамалы на сцену выбежал мужчина и снял с себя штаны. Это стало главной сенсацией вялого и предсказуемого финала "Евровидения-2017".

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Нарушитель появился на сцене спустя всего несколько секунд после начала выступления Джамалы. Он держал в руках флаг Австралии. Мужчина сначала обежал вокруг певицы, а после снял с себя штаны вместе с трусами, выставив на всеобщее обозрение голый зад.

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Охране конкурса понадобилось несколько минут, чтобы убрать провокатора со сцены. При этом сама Джамала пыталась продолжать петь и никак не отреагировала на инцидент. Поведение певицы оценили пользователи Сети.

Это событие значительно оживило вялотекущий конкурс. Журналисты тут же принялись гадать, кто устроил провокацию. Так, телеканал ТСН утверждает, что человеком, который снял трусы перед певицей Джамалой, является скандально известный украинский пранкер и журналист Виталий Седюк.

Широкую известность Седюк получил благодаря своему хамскому поведению. Он выводил из себя таких мировых знаменитостей, как Брэд Питт, Ким Кардашьян, Уилл Смит и Леонардо Ди Каприо. В мае 2012 года на премьере фильма "Люди в черном-3" в Москве журналист попытался поцеловать Уилла Смита. А в 2013 году на вручении премии Grammy, Седюк умудрился выйти на сцену, чтобы получить награду вместо певицы Адель.

 

 

Инцидент на "Евровидении" взволновал не только журналистов. Так, внефракционный депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза, заявил, что пранкеру необходимо преподать урок в СИЗО. "Я вот думаю, что если Виталия Седюка, который оголил свой зад, на 15 суток "пристроить" на Лукьяновку, то он не только найдет там приключения на свою пятую точку, но и вполне возможно докажет теорему о том, что достучаться до мозгов можно и через ж@пу", – написал депутат на своей странице в соцсети.

В ночь на воскресение в Киеве завершился 62-й конкурс песни "Евровидение". Победу одержал 27-летний Сальвадор Собрал из Португалии. Он получил высшие оценки от жюри и зрителей (758 баллов)  Швеции, Франции, Сан-Марино, Латвии, Израиля, Армении, Исландии, Сербии и многих других стран. Второе место – у 17-летнего болгарина Кристиана Костова.

Автор: Алёна Нестерова14 мая 2017, 10:39
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