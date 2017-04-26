Самойлова и Кадыров спели в Храме Христа Спасителя

Пересильд восхитила своим декольте до пупа Певица Лолита На кого Тарасов променял Бузову Как после пластики менялась Вера Алентова Ледниковый период

Самое читаемое

Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Больную Варум откачивали 40 минут
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
В Москве схватили заблокировавшего детскую скорую автохама
партнеры
Среда 26 апреля
Лента новостей
12:56
Почему певица МакSим скрывает лицо дочери
12:49
В Забайкалье разбился МиГ-31
12:47
Курильщиков сравнили с педофилами
12:44
Обезумевший Киев издевается над 94-летним ветераном
12:43
На западе Москвы расстреляли мужчину
12:38
Сестра Федора Бондарчука рассказала о конфликте в семье
12:36
Битва ондатры с трактором за лужу попала на видео
12:29
Плющенко похвастался дорогим авто
12:17
Под Смоленском "фокусник" случайно сжег свою жену
12:10
Мать Фриске пытается растопить сердце Шепелева
12:07
Dni.Ru признали самым вовлекающим СМИ
12:04
Раскрыт секрет картины "Крик" Эдварда Мунка
12:03
Актрисе Александровой выстрелили в глаз
11:49
Соседи бегут от Порошенко
11:43
Заблокировавший детскую скорую автохам остался безнаказанным
11:33
В Киеве в детском саду прогремел взрыв
11:27
Найден простой способ заработать инфаркт
11:27
В Москве объявлено штормовое предупреждение
11:15
В Химках эвакуировали посетителей "Меги" (видео)
11:06
Рекордное счастье россиян объяснили затяжными проблемами
10:59
Охрана не отходит от палаты больного Тимати
10:53
Бузову в коротком топике назвали мерзостью
10:52
Рэпер Дрейк и Дэвид Боуи стали самыми популярными музыкантами
10:48
Главный палач Украины опозорился из-за обогревателя
10:45
Каких сюрпризов ждать России от Китая
10:38
Алкогольные посиделки в тайге закончились кровавой разборкой
10:37
ФСБ сорвала планы террористов "ИГ" на Сахалине
10:25
Курс доллара показал рост
10:19
Налетчики в чулках ограбили ювелирный магазин в Петербурге
10:13
Звезда "Кухни" расплакалась из-за серьезной болезни
10:09
Названа дата премьеры девятого эпизода "Звездных войн"
09:59
Японский министр лишился работы из-за оскорбления
09:52
Эсминец США увернулся от иранского катера
09:52
Максакова кипит после потери наследства
09:21
Американец прославился на весь мир из-за измены подруги
09:18
Россиянам запретили пить вино из Черногории
09:14
В ДТП с четырьмя грузовиками под Москвой погиб человек
09:11
Турнир Dominator Extreme Fight 1 пройдет в Лобне
09:02
Домогаров еле сводит концы с концами
08:44
Судья села на шпагат на работе (видео)
08:43
Москвичам пообещали сырой и ветреный день
08:41
Самойлова и Кадыров спели в Храме Христа Спасителя
08:39
Все насильники из детдома в Петербурге арестованы
08:29
Европу охватила эпидемия кори
08:19
Таможня открыла охоту на дешевые детские автокресла
08:00
При пожаре на севере Москвы погиб человек
22:08
Максакова о семейной драме Вороненкова
21:55
На МКАД таксист сбил мужчину
21:34
Европейские цены растут в шесть раз быстрее российских
21:29
Вратарь забил гол через все поле (видео)
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Филипп Киркоров скоро женится
Ваенга грубо ответила публично унизившей ее Смеховой
Составлен график отключения горячей воды в Москве
Максакова кипит после потери наследства
Адвокат семьи Фриске объявил о горе в семье
Убитый муж оставил Максакову без наследства
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Апрель 26, 2017
просмотры: 123

Самойлова и Кадыров спели в Храме Христа Спасителя

567

Накануне, 25 апреля, в столичном Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся концерт "Песни великой Победы", посвященный Великой Отечественной войне. Свои песни исполнили такие известные артисты как Родион Газманов, Эмиль Кадыров, Юлия Самойлова и другие.

поделиться

комментарии

Чурикова предстала перед иностранным продюсером во всей красе

Прославленная актриса воплотила образ Елизаветы II

567

Самые милые домашние животные

Первое место заняла такса по кличке Крузо

567

Пресняков порадовал младшую сестру Клаву

Кристина Орбакайте с дочкой и другие звезды оценили старания певца

567

Самые сексуальные миллиардерши планеты

Богатые наследницы, которым повезло не только с банковским счетом, но и с внешностью

567

Переживающая развод Дайнеко появилась на модной тусовке

В Москве состоялось открытие нового караоке-клуба

567

Любимые женщины сердцееда Джека Николсона

Главному бабнику Голливуда 22 апреля исполнилось 80 лет

567

Авторские украшения из стекла показали в Москве

На площадке Даниловский Event Hallпрошла VI Международная выставка GLASS'N'FIRE ("Стекло и огонь"), на которой были представлены уникальные авторские украшения и аксессуары из стекла и металла.

567

Водонаева с одним глазом явилась на шоу мокрых маек

Самые сексапильные звезды шоу-бизнеса зажгли на грандиозной вечеринке мужского журнала

567

Названа самая сексуальная женщина в мире

В рейтинг попали девушки самых разных профессий

567

Андреева отличилась странным нарядом

Рекордное число знаменитостей отпраздновали пятилетний юбилей журнала

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Домогаров еле сводит концы с концами

Мужчина живет на учительскую зарплату матери
Шоу-бизнес

Звезда "Кухни" расплакалась из-за серьезной болезни

Врачу она сказала, что страдает от болей в животе

Политика

Непонятливый Трамп заставил Меркель объясняться 11 раз
Путин протянул руку утопающей Украине
Запад признал Захарову секс-символом
Charlie Hebdo поднял на смех Макрона с женой

Шоу-бизнес

Сестра Федора Бондарчука рассказала о конфликте в семье
Мать Фриске пытается растопить сердце Шепелева
Актрисе Александровой выстрелили в глаз
Охрана не отходит от палаты больного Тимати

Проишествия

Пожарный нокаутом спас девушку от смерти
Полицейского уволили за сломанный ноготь зайца (видео)
В США любовник казнил россиянку в лесу
Ведущего ударила молния во время эфира (видео)

Lifestyle

Рэпер Дрейк и Дэвид Боуи стали самыми популярными музыкантами
Названа дата премьеры девятого эпизода "Звездных войн"
Трейлер шпионского боевика Kingsman бьет рекорды (видео)
Том Харди устроил "голливудские" гонки и поймал вора
Регионы

Под Смоленском "фокусник" случайно сжег свою жену

Мужчина демонстрировал супруге трюк "Огнедышащий дракон"
Шоу-бизнес

Актрисе Александровой выстрелили в глаз

Из-за серьезной травмы звезда на четыре месяца угодила в больницу
Авто

Плющенко похвастался дорогим авто

Он опубликовал видео из новой машины в соцсети Instagram
Общество

Обезумевший Киев издевается над 94-летним ветераном

Украина в очередной раз шокировала весь цивилизованный мир

Гороскоп

Филипп Киркоров скоро женится
Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля
Табаков покинет семью ради жизни за границей
Новая любовь Андрея Соколова

Фоторепортажи

Чурикова предстала перед иностранным продюсером во всей красе
Самые милые домашние животные
Пресняков порадовал младшую сестру Клаву
Самые сексуальные миллиардерши планеты

Спорт

Роналду после скандала поймали с самой красивой женщиной мира
Хоккеистки устроили ледовое побоище (видео)
Как фигуристка Медведева обманывает зрителей
Беременная Уильямс стала первой ракеткой мира

Регионы

Улицы российских городов заливает кипятком и соком
Устроивший взрыв в школе подросток взял гранату у деда
Массовая драка со стрельбой попала на видео
Неожиданный поворот в деле о взрыве в дагестанской школе
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru