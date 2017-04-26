Самойлова и Кадыров спели в Храме Христа Спасителя

Накануне, 25 апреля, в столичном Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся концерт "Песни великой Победы", посвященный Великой Отечественной войне. Свои песни исполнили такие известные артисты как Родион Газманов, Эмиль Кадыров, Юлия Самойлова и другие.
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