Самойлова прошлась по голозадому "Евровидению"

Представительница России на "Евровидении" Юлия Самойлова посмотрела конкурс и поделилась впечатлениями. Мероприятие в Киеве показалось певице скучным. И даже провокация Виталия Седюка его не спасла.

"Евровидение" уже несколько дней как закончилось, а мировая общественность продолжает обсуждать, что это вообще было. И куда украинцы дели деньги, если на выходе зрители получили такое убогое зрелище.

Вот и Юлия Самойлова тоже заскучала за просмотром финала, хотя в прошлые годы, особенно когда "Евровидение" проходило в Москве, на конкурсе была настоящая феерия, незабываемая и потрясающая. А в этом году Киеву кроме голого зада и похвастаться нечем. Ни оригинальных трюков (лишь повторы за Сергеем Лазаревым), ни хитов. Меломанам даже нечего в трек-лист закачать.

"Именно какая-либо песня не запомнилась, – призналась Юлия Самойлова в интервью. – То есть нет такого, что послушал – и на следующий день напеваешь".

После долгих раздумий исполнительница все же отметила участницу дуэта из Румынии Илинку. "Разве что — не помню, какая это страна была, — там девушка исполняла горловым пением. Очень понравилась Португалия. Голос просто волшебный, как с пластинки. А так, на мой взгляд, конкурс очень ровно прошел. Даже скучно как-то", – не скрывает своего разочарования Юлия.

Певица также назвала того, чье выступление показалось ей самым ярким. "Номер, где молодой человек сидел на полумесяце. Тогда еще напустили очень много тяжелого дыма, который стелился по сцене, а позади него были экраны, на которых изображались облака. Конкурсант из Австрии – Натан Трент", – цитирует Самойлову сайт RT.

Певица, которая представит Россию на "Евровидении-2018", поделилась с журналистами своими творческими планами. "Выступления, которые есть, уже записаны в график, на ноябрь например. Но в промежутках я планирую записывать альбом. На следующей неделе уже выйдет одна песня", – заинтриговала Юлия. – Летом будет песня "Вдруг рядом друг", законченная версия".

Самойлова и ее супруг Алексей в скором времени начнут подготовку к сольному концерту. "Планируется много авторских песен, и это будет настоящая серьезная программа с режиссером-постановщиком, танцорами, декорациями", – сообщила артистка.