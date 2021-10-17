Юлия Олеговна Самойлова певица

У Юлии первая группа инвалидности. В 13 лет ей поставили диагноз "спинальная амиотрофия Вердинга-Гофмана" после неудачной прививки. Она передвигается на инвалидной коляске.

С раннего детства Самойлова участвовала в различных конкурсах. В 14 лет стала лауреатом музыкального фестиваля "На крыльях мечты". В 2010 году Юлия окончила факультет психологии Современной гуманитарной академии.

Самойлова работала в тяжелой альтернативной музыке. В 2008-м основала группу TerraNova. Коллектив существовал до 2010 года.

Юлия - финалистка третьего сезона проекта Аллы Пугачевой "Фактор А". Алла Борисовна лично отметила ее премией "Золотая звезда Аллы".

В 2014 году Юлия записала дуэт с Гошей Куценко - "Комета". Композиция включена во второй альбом Гоши Куценко. В 2014 году во время открытия Зимних паралимпийских игр в Сочи Самойлова исполнила песню "Вместе".