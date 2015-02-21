Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
19:56
Второй тоннель между БКЛ и депо "Замоскворецкое" бурят на глубине до 22 метров
19:56
Центр госуслуг района Крюково открылся по новому адресу
19:50
Стас Пьеха рассказал о гнусном обмане знаменитой бабушки
19:38
А как же Меладзе? Брежнева уехала из России в компании мужчины в платье
19:08
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
19:04
"Вам без одежды больше идет": Рева показал обнаженный снимок с женой
18:41
Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой
18:12
Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе
17:54
Звезда сериала "Склифосовский" назвала свой брак просроченным продуктом
17:39
Загитова заговорила о возвращении на лед
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

  • Дата рождения: 7 апреля 1989
  • Место рождения: Ухта, Коми АССР
  • Знак зодиака: Овен

У Юлии первая группа инвалидности. В 13 лет ей поставили диагноз "спинальная амиотрофия Вердинга-Гофмана" после неудачной прививки. Она передвигается на инвалидной коляске.

С раннего детства Самойлова участвовала в различных конкурсах. В 14 лет стала лауреатом музыкального фестиваля "На крыльях мечты". В 2010 году Юлия окончила факультет психологии Современной гуманитарной академии.

Самойлова работала в тяжелой альтернативной музыке. В 2008-м основала группу TerraNova. Коллектив существовал до 2010 года.

Юлия - финалистка третьего сезона проекта Аллы Пугачевой "Фактор А". Алла Борисовна лично отметила ее премией "Золотая звезда Аллы".

В 2014 году Юлия записала дуэт с Гошей Куценко - "Комета". Композиция включена во второй альбом Гоши Куценко. В 2014 году во время открытия Зимних паралимпийских игр в Сочи Самойлова исполнила песню "Вместе".

поделиться

Юлию Самойлову выгнали из магазина из-за инвалидной коляски

Певицу удивил презрительный тон

"Что за детский сад?": передумавшие разводиться Джиган и Самойлова вызвали народный гнев (видео)

Пара не явилась в суд

Певица Самойлова отказала сестре в поддержке после скандала с Джиганом

Девушка отмалчивается

Самойлова обвинила Первый канал в подставе перед "Евровидением"

Девушка сделала заявление

"Доводила до слез": Самойлова пожаловалась на истерики Пугачевой

Певица сделала заявление

Самойлова сорвалась из-за дерзкой просьбы

Артистка отбрила наглого поклонника

Самойлова влезла в скандал с украинским отбором на "Евровидение"

Жители Незалежной устали от противостояния с Россией

Провалившаяся на "Евровидении" Самойлова сообщила о смерти сына

Артистка потрясена жуткой новостью

Дорога в ад: Самойлову обвинили в изощренном обмане

Певица подорвала доверие россиян

Пригожин принял на себя удар из-за оскандалившейся Самойловой

Продюсер заступился за собравшуюся эмигрировать певицу

загрузить ещё

Инстаграм

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+