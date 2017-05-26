У семьи Захарченко отобрали 400 миллионов рублей

Басманный суд Москвы постановил арестовать недвижимость обвиняемого в растрате Виктора Захарченко, отца экс-руководителя управления "Т" антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко. Общая стоимость изъятого имущества составляет 400 миллионов рублей.

Адвокат Захарченко Вадим Мышлявкин пояснил, что у его подзащитного изъяли несколько объектов недвижимости в России. "Арестованы три квартиры в Москве – в Хамовниках, на Мичуринском и Ленинском проспектах, два машиноместа и частный дом в Ростовской области", – пояснил он.

Юрист добавил, что защита Виктора Захарченко обжаловала арест как подозреваемого, так и его имущества, передает агентство "Интерфакс". Мышлявкин пояснил, что отец полковника МВД должен быть освобожден из-под стражи, так как постановление суда было вынесено незаконно.

Ранее представитель следствия заявил, что Виктор Захарченко оказывает давление на сотрудников ведомства и пытается помешать выяснению обстоятельств преступления. Также он отметил, что подозреваемый хотел переоформить свое имущество на родственников, и у него в собственности фактически может быть больше квартир. В частности у отца полковника Захарченко имеется имущество в Таиланде.





В рамках того же дела суд арестовал бывшего сотрудника банка "Московское ипотечное агентство" Владимира Корьевкина. "Мы подали жалобу. Просим отпустить Корьевкина под домашний арест", – рассказал его адвокат Вячеслав Леонтьев.

Напомним, Виктор Захарченко обвиняется в присвоении или растрате четырех миллионов рублей, которые он получил в качестве зарплаты от упомянутого выше банка. Свою вину подозреваемый не признает. Он считает, что таким образом следствие пытается надавить на его сына.