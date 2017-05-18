Любовница Захарченко спустила миллионы на юбилей

Бывшая жена скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко, арестованного за получение крупной взятки, модель и звезда шоу "Холостяк" Яна Саратовцева закатила шикарную вечеринку в честь своего Дня рождения. Для этого в столичном ресторане "Ла Марэ" закрыли целый этаж.

Несмотря на то, что Захарченко официально разведен с Саратовцевой, они до сих пор близки. Примечательно, что для вечеринки она выбрала ресторан, владелец которого подозревается в даче взятки ее любовнику, экс-замначальнику Управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко.

Взяткой послужила и дисконтная карта Ла Марэ, сообщает паблик паблик Mash. Воспользовалась ли Саратовцева скидочной картой бывшего мужа, не ясно. Однако известно, что за банкет модель выложила кругленькую сумму.

Всего вечеринка обошлась любовнице Захарченко в три миллиона рублей. Так, за еду виновница торжества выложила почти в 500 тысяч рублей. На вина, шампанское и виски звезда телешоу потратила миллион.

Украшение зала живыми цветами вышло на сумму сто тысяч рублей. Тридцать гостей Саратовцевой развлекали музыкальная группа ILike, Митя Фомин и ведущий Иван Линьков. К слову, пригласить на частную вечеринку певца Фомина стоит порядка миллиона рублей.

Напомним, полковник МВД Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взятки в элитном рыбном ресторане "Ла Марэ". Администрация заведения сделала скидку полковнику на общую сумму в 3,5 миллиона рублей.



Как писали Dni.ru, Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. Его обвиняют по статьям "Получение взятки в особо крупном размере", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Воспрепятствование законной деятельности следователя". В ходе обысков у экс-полковника нашли и изъяли более восьми миллиардов рублей.