Захарченко обвиняют в получении скидки в ресторане на 3,5 млн рублей

Экс-начальник управления "Т" антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взятки в элитном рыбном ресторане. Администрация заведения сделала скидку полковнику на общую сумму в 3,5 миллиона рублей.

Адвокат подозреваемого Александр Горбатенко заявил, что полковнику МВД Дмитрию Захарченко вменяется получение взятки от ресторатора Меди Дусса, владельца элитного заведения "Ла Маре". По данным следствия, он предоставил экс-сотруднику антикоррупционного главка дисконт на общую сумму в 3,5 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Юрист отметил, что дисконтная карта была выдана не на имя Захарченко, а на имя генерала МВД. "То есть дисконт на счет в ресторане вменяется как получение взятки. А картой пользовались разные люди", – пояснил Александр Горбатенко.

Адвокат Захарченко добавил, что ресторатор Меди Дусс также участвовал в эпизоде с получением полковником взятки в 800 тысяч долларов. По словам юриста, именно владелец "Ла Маре" передал эту сумму через посредников экс-начальнику управления "Т".

Ранее "Фонтанка" сообщила, что у полковника МВД была постоянная карта клиента в одном из элитных столичных ресторанов. По данным издания, Дмитрий Захарченко сначала получил в заведении 20%-ую, а позднее – 50%-ую скидку. Сотрудники учреждения рассказали, что он с самого начала заявил о своем статусе и возможностях.

Просто полковник Захарченко ходил в магазин со своим пакетом, не свистел дома, заваривал два раза чайный пакетик. Так и скопил. — Elinoam Chastagnier (@pibacokaliwa) 15 мая 2017 г.

Напомним, ранее Дмитрия Захарченко обвинили в получении 800 тысяч долларов при посредничестве сотрудника ФСБ и генерала МВД. Тогда Александр Горбатенко сообщил, что взятку полковнику передали от "коммерческой фирмы".