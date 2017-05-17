Захарченко обвиняют в получении скидки в ресторане на 3,5 млн рублей
Адвокат подозреваемого Александр Горбатенко заявил, что полковнику МВД Дмитрию Захарченко вменяется получение взятки от ресторатора Меди Дусса, владельца элитного заведения "Ла Маре". По данным следствия, он предоставил экс-сотруднику антикоррупционного главка дисконт на общую сумму в 3,5 миллиона рублей, передает РИА Новости.
Юрист отметил, что дисконтная карта была выдана не на имя Захарченко, а на имя генерала МВД. "То есть дисконт на счет в ресторане вменяется как получение взятки. А картой пользовались разные люди", – пояснил Александр Горбатенко.
Адвокат Захарченко добавил, что ресторатор Меди Дусс также участвовал в эпизоде с получением полковником взятки в 800 тысяч долларов. По словам юриста, именно владелец "Ла Маре" передал эту сумму через посредников экс-начальнику управления "Т".
Ранее "Фонтанка" сообщила, что у полковника МВД была постоянная карта клиента в одном из элитных столичных ресторанов. По данным издания, Дмитрий Захарченко сначала получил в заведении 20%-ую, а позднее – 50%-ую скидку. Сотрудники учреждения рассказали, что он с самого начала заявил о своем статусе и возможностях.
Просто полковник Захарченко ходил в магазин со своим пакетом, не свистел дома, заваривал два раза чайный пакетик. Так и скопил.— Elinoam Chastagnier (@pibacokaliwa) 15 мая 2017 г.
Напомним, ранее Дмитрия Захарченко обвинили в получении 800 тысяч долларов при посредничестве сотрудника ФСБ и генерала МВД. Тогда Александр Горбатенко сообщил, что взятку полковнику передали от "коммерческой фирмы".
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