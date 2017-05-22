У любовницы Захарченко нашлась квартира за 150 млн рублей
Возлюбленная полковника МВД Анастасия Пестрикова, имя которой стало известно неделю назад на заседании суда по делу Захарченко, оказалась владелицей шикарных апартаментов в 170 квадратных метров. По данным следствия, недвижимость на улице Ефремова была куплена за месяц до ареста замглавы управления "Т", передает Telegram-канал Mash.
Примечательно, что сейчас в этих апартаментах идет капитальный ремонт. Сама Пестрикова живет в квартире в Химках вместе с родителями, уточняет Life.ru.
Ранее стало известно, что Анастасия Пестрикова является матерью полуторагодовалого ребенка Дмитрия Захарченко. На заседании суда она заявила, что арестованные у полковника МВД 16 миллионов долларов – собственность ее семьи. "Захарченко помогал нам с сыном, но гораздо менее значительными суммами. Арестованные деньги принадлежат моему отцу, они им заработаны", – рассказала она.
Напомним, бывшая супруга экс-сотрудника антикоррупционного главка, модель Яна Саратовцева организовала вечеринку в элитном ресторане La Maree. По данным СМИ, мероприятия стоило бывшей жене полковника около трех миллионов рублей. Примечательно, что Дмитрия Захарченко также обвиняют в получении взятки в этом заведении в размере 3,5 миллиона рублей в виде скидки по карте постоянного клиента.
Как писали Dni.ru, полковник Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. Его обвиняют по статьям "Получение взятки в особо крупном размере", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Воспрепятствование законной деятельности следователя". Правоохранители обнаружили у экс-полковника более восьми миллиардов рублей.
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