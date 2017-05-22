У любовницы Захарченко нашлась квартира за 150 млн рублей

Бывший замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко незадолго до ареста сделал роскошный подарок своей новой возлюбленной. По данным следствия, подозреваемый купил ей квартиру за 150 миллионов рублей.

Возлюбленная полковника МВД Анастасия Пестрикова, имя которой стало известно неделю назад на заседании суда по делу Захарченко, оказалась владелицей шикарных апартаментов в 170 квадратных метров. По данным следствия, недвижимость на улице Ефремова была куплена за месяц до ареста замглавы управления "Т", передает Telegram-канал Mash.

Примечательно, что сейчас в этих апартаментах идет капитальный ремонт. Сама Пестрикова живет в квартире в Химках вместе с родителями, уточняет Life.ru.

Ранее стало известно, что Анастасия Пестрикова является матерью полуторагодовалого ребенка Дмитрия Захарченко. На заседании суда она заявила, что арестованные у полковника МВД 16 миллионов долларов – собственность ее семьи. "Захарченко помогал нам с сыном, но гораздо менее значительными суммами. Арестованные деньги принадлежат моему отцу, они им заработаны", – рассказала она.

Напомним, бывшая супруга экс-сотрудника антикоррупционного главка, модель Яна Саратовцева организовала вечеринку в элитном ресторане La Maree. По данным СМИ, мероприятия стоило бывшей жене полковника около трех миллионов рублей. Примечательно, что Дмитрия Захарченко также обвиняют в получении взятки в этом заведении в размере 3,5 миллиона рублей в виде скидки по карте постоянного клиента.

Как писали Dni.ru, полковник Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. Его обвиняют по статьям "Получение взятки в особо крупном размере", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Воспрепятствование законной деятельности следователя". Правоохранители обнаружили у экс-полковника более восьми миллиардов рублей.

