Миллиарды полковника МВД
Супруга Дмитрия Захарченко эмигрировала в США
Богатства перестали быть вещдоками в деле
Неожиданный поворот в деле полковника-миллиардера
Говорится как минимум о двух источниках происхождения средств полковника
Экс-супруга полковника Мария Семынина раскрыла тайну денег
Данную информацию проверяет полиция
Генпрокуратура проследила путь незаконных денег
Следствие так и не установило, кому принадлежат деньги
Следственный комитет остановил уголовное дело
Полковнику МВД предъявлено новое обвинение