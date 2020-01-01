Миллиарды полковника МВД

Замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко был задержан по делу о получении крупной взятке. При задержании у полковника изъяли 20 миллионов рублей, а в его доме оперативники обнаружили еще 120 миллионов долларов и два миллиона евро наличными.