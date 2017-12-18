Законодатели совершенствуют межбюджетные отношения

В стенах Госдумы в понедельник, 18 декабря, состоялось заседание Совета законодателей – совещательного органа в составе председателей обеих палат парламента, их заместителей, глав региональных собраний и руководителей комитетов Госдумы и Совета Федерации. На Охотном Ряду обсудили совершенствование межбюджетных отношений, в том числе вопрос снижения долговой нагрузки на регионы, а также пересмотра некоторых положений Налогового кодекса и улучшения качества нормативно-правовых актов.



Помощь регионам

Проблема большой кредиторской задолженности регионов стала одной из главных тем обсуждения на заседании Совета законодателей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что задолженность пытаются закрыть при помощи новых кредитов, однако это еще больше ухудшает ситуацию.

По мнению главы нижней палаты, оказавшимся в трудном положении субъектам Федерации необходима точечная помощь. "Это должна быть не общая помощь, а конкретная, чтобы вывести территории из трудного положения. Без вашей помощи регионы вряд ли справятся", – с такими словами Вячеслав Володин обратился к министру финансов Антону Силуанову.

Спикер Госдумы также поднял тему выделения средств на строительство дорог. Председатель нижней палаты отметил, что при балансировке бюджета не учитывается целевой характер средств, которые должны направляться на эти цели. Володин обратил внимание Силуанова на то, что зачастую выделяемые на дороги финансы используются для выплаты заработной платы. "От этого страдают дороги", – посетовал спикер.





Силуанов отметил, что субъекты Федерации в этом году получат свехплановые доходы в размере 850 миллиардов рублей. Это больше, чем было запланировано в финансовом ведомстве, подчеркнул министр. По его словам, данные средства пойдут на выполнение обязательств регионов.

Ситуация с КГН

Введение в налоговое законодательство нормы о консолидированной группе налогоплательщиков (КГН) было ошибкой, признал Вячеслав Володин. Последствия такого шага, подчеркнул спикер, не были до конца просчитаны.

"Сейчас у нас огромное количество регионов обращается с тем, чтобы как-то сбалансировать бюджеты, именно из-за того, что у них нет четкой прогнозируемости", – сказал он.

Наличие консолидированных групп налогоплательщиков привело к ситуации, когда регионы получили "сплошные изъятия", посетовал председатель нижней палаты. Володин предложил создать рабочую группу на базе комитета Госдумы по налогам, которая займется изучением этого вопроса и скорректирует налоговое законодательство к 2019 году.

КГН – это добровольное объединение плательщиков налога на прибыть организаций для исчисления и уплаты этого налога с учетом общего результата хозяйственной деятельности. Норма была введена в Налоговый кодекс в 2011 году.





Сейчас в нашей стране действуют 16 таких групп. При этом до 2018 года на их создание объявлен мораторий.

По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, его необходимо сохранить. Кроме того, заявила она, нужно провести тщательный анализ и выяснить, почему эта норма привела к потере федеральным и региональными бюджетами налогов на прибыль.

"В целом надо проанализировать, во что нас втравили", – сказала Матвиенко.

Улучшать качество законов

Депутаты региональных собраний должны совершенствовать подходы к законотворчеству, уверен Володин. На его взгляд, если и регионы, и федеральный центр будут воспринимать законодательный процесс с равной степенью ответственности, качество нормативно-правовых актов будет заметно выше.

Спикер Госдумы посетовал, что когда идет рассылка законопроектов в субъекты, то порой внимание к ним не всегда бывает на должном уровне. "Иногда подписывают заместители, иногда вообще не реагируют, – подчеркнул он.

Глава нижней палаты напомнил, что седьмой созыв решил отказаться от практики принятия законопроектов одновременно во втором и третьем чтениях. Это сделано для того, в очередной раз пояснил Володин, чтобы законопроекты прорабатывались более тщательно.





Опираться на мнения людей

Спикер Госдумы отметил, что в законодательной работе также крайне важно опираться на мнение людей, особенно по самым острым вопросам: проводить парламентские слушания, круглые столы, тематические встречи.

"Мы это делали на протяжении последнего времени, невзирая на то, что темы были очень сложные – и вопрос реновации в Москве, и курортных сборов для территорий. Это тоже непростые вопросы, но мы их выносили", – отметил Володин.



Напомним, в конце ноября Госдума в третьем чтении приняла проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 6 декабря нормативно-правовой акт подписал президент Владимир Путин. Серьезное внимание в документе уделено реструктуризации долгов регионов на основании предложений главы государства, направленных на снижение суммы задолженностей субъектов. Предполагается направить освободившиеся средства на решение социальных вопросов и развитие местной инфраструктуры, в том числе транспортной.

Серьезное внимание законодатели уделили и развитию межбюджетных отношений. Как отметил Вячеслав Володин, нижней палате впервые удалось выйти на стопроцентное распределение почти 70 субсидий в рамках бюджета. До этого помощь для них распределялись позже.