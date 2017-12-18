Володин предложил внести изменения в Налоговый кодекс

Спикер Госдумы Вячеслав Володин признал ошибкой введение в налоговое законодательство нормы о консолидированной группе налогоплательщиков (КГН). Председатель нижней палаты предложил доработать этот закон к 2019 году.



"Консолидированная группа налогоплательщиков – это ошибка, которая была допущена", – отметил он на заседании Совета законодателей в понедельник, 18 декабря. По словам Володина, последствия такого шага не были до конца просчитаны.

"Сейчас у нас огромное количество регионов обращается с тем, чтобы как-то сбалансировать бюджеты, именно из-за того, что у них нет четкой прогнозируемости", – подчеркнул он.



Из-за КГН, отметил спикер, субъекты Федерации получили "сплошные изъятия". Глава нижней палаты предложил создать рабочую группу на базе думского комитета по налогам, которая займется тщательным изучением этого вопроса.

"Могли бы за 2018 год, к 2019 году, скорректировать законодательство", – добавил Володин.

Норма о консолидированной группе налогоплательщиков была введена в Налоговый кодекс еще в 2011 году. КГН – это добровольное объединение плательщиков налога на прибыть организаций для исчисления и уплаты этого налога с учетом общего результата хозяйственной деятельности.

Организации могут создавать консолидированную группу налогоплательщиков при условии, что одно юридическое лицо косвенно или непосредственно участвует в уставном капитале другого. При этом доля такого участия должна составлять не менее 90%.

В настоящий момент в России действуют 16 КГН. До 2018 года объявлен мораторий на создание новых групп.



