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Экономика

Володин предложил точечную помощь для регионов

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Необходимо оказывать точечную помощь тем регионам, где накопилась большая кредиторская задолженность. С такой просьбой к министру финансов Антону Силуанову обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Продолжение: Володин: Регионам надо серьезнее относиться к отзывам на законопроекты
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"Ее (задолженность. – Прим.Ред.) пытаются закрывать за счет новых кредитов, что еще более ухудшает положение", – отметил председатель нижней палаты в ходе заседания Совета законодателей в понедельник, 18 декабря. Мероприятие состоялось в стенах Госдумы и было посвящено совершенствованию межбюджетных отношений.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По словам Володина, необходим точечный подход по тем субъектам, где ситуация с задолженностью особенно тяжелая. "Это должна быть не общая помощь, а конкретная, чтобы вывести территории из трудного положения. Без вашей помощи регионы вряд ли справятся", – обратился спикер к главе финансового ведомства.

Председатель нижней палаты также поднял тему выделения средств на дорожное строительство. "При балансировке бюджета мы, как правило, не учитываем целевой характер средств, которые должны направляться на дорожное строительство", – пояснил спикер.

Володин обратил внимание Силуанова также на то, что зачастую выделяемые на дороги финансы используются для выплаты заработной платы. "Когда возникает своего рода ответственность либо перед Министерством транспорта за те показатели, которые каждый регион должен исполнить, либо перед Министерством финансов, понятно, что Министерство финансов здесь оказывается более влиятельным ведомством.

Но от этого страдают дороги", – посетовал думский спикер.

Напомним, в конце ноября Госдума приняла проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Серьезное внимание в документе уделено реструктуризации долгов регионов на основании предложений президента России Владимира Путина, направленных на снижение суммы задолженностей субъектов. Предполагается направить освободившиеся средства на решение социальных вопросов и развитие местной инфраструктуры, в том числе транспортной.

Серьезное внимание законодатели уделили и развитию межбюджетных отношений. Как отметил Вячеслав Володин, нижней палате впервые удалось выйти на стопроцентное распределение почти 70 субсидий в рамках бюджета. Ранее помощь для них распределялись позже.

Автор: Иван Поляков18 декабря 2017, 16:48

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