Володин призвал ответственнее относиться к законопроектам

Депутаты Госдумы не должны пытаться отразить в одном нормативно-правовом акте разные концепции, что является нарушением логики законотворческого процесса. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей в понедельник, 18 декабря.



"У нас много споров. На прошлой неделе мы достаточно остро разговаривали с Андреем Михайловичем Макаровым (председателем комитета по бюджету и налогам. – Прим.Ред.), когда он предложил рассмотреть один вопрос, при этом за базу берется закон, который не соответствует концепции", – отметил думский спикер.

Он подчеркнул, что если есть консенсус с концепций законопроекта, то это "один разговор". "Но когда этого консенсуса нет, когда это все натянуто, и более того – когда эти "вагончики" прикручиваются искусственно, конечно, нам нельзя по этому пути идти", – добавил Володин.

По словам председателя нижней палаты, такие моменты в работе депутатов необходимо исключить. Володин уверен: это лишь ухудшает качество законопроектов. Вместе с тем спикер Госдумы не уточнил, какой конкретно нормативно-правовой акт предлагалось дополнить "чужой" концепцией.

Главной темой обсуждения на Совете законодателей стало совершенствование межбюджетных отношений. Вячеслав Володин обратился к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой оказать точечную помощь регионам с большой кредиторской задолженностью.

"Ее пытаются закрывать за счет новых кредитов, что еще более ухудшает положение", – отметил председатель нижней палаты.

По словам Володина, необходим точечный подход по тем субъектам, где ситуация с задолженностью особенно тяжелая. "Это должна быть не общая помощь, а конкретная, чтобы вывести территории из трудного положения. Без вашей помощи регионы вряд ли справятся", – обратился спикер к главе финансового ведомства.

Кроме того, председатель нижней палаты признал ошибкой введение в налоговое законодательство нормы о консолидированной группе налогоплательщиков (КГН). По словам Володина, последствия такого шага не были до конца просчитаны.

