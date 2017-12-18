Володин призвал ответственнее относиться к законопроектам
"У нас много споров. На прошлой неделе мы достаточно остро разговаривали с Андреем Михайловичем Макаровым (председателем комитета по бюджету и налогам. – Прим.Ред.), когда он предложил рассмотреть один вопрос, при этом за базу берется закон, который не соответствует концепции", – отметил думский спикер.
Он подчеркнул, что если есть консенсус с концепций законопроекта, то это "один разговор". "Но когда этого консенсуса нет, когда это все натянуто, и более того – когда эти "вагончики" прикручиваются искусственно, конечно, нам нельзя по этому пути идти", – добавил Володин.
По словам председателя нижней палаты, такие моменты в работе депутатов необходимо исключить. Володин уверен: это лишь ухудшает качество законопроектов. Вместе с тем спикер Госдумы не уточнил, какой конкретно нормативно-правовой акт предлагалось дополнить "чужой" концепцией.
Главной темой обсуждения на Совете законодателей стало совершенствование межбюджетных отношений. Вячеслав Володин обратился к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой оказать точечную помощь регионам с большой кредиторской задолженностью.
"Ее пытаются закрывать за счет новых кредитов, что еще более ухудшает положение", – отметил председатель нижней палаты.
По словам Володина, необходим точечный подход по тем субъектам, где ситуация с задолженностью особенно тяжелая. "Это должна быть не общая помощь, а конкретная, чтобы вывести территории из трудного положения. Без вашей помощи регионы вряд ли справятся", – обратился спикер к главе финансового ведомства.
Кроме того, председатель нижней палаты признал ошибкой введение в налоговое законодательство нормы о консолидированной группе налогоплательщиков (КГН). По словам Володина, последствия такого шага не были до конца просчитаны.
Президентская кампания светской львицы под угрозой
Стилиста экстренно госпитализировали
Певица и актриса высказалась о сексуальной ориентации ведущего
Бывших супругов будут "выжимать до последней капли"