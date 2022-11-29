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Вячеслав Викторович Володин

председатель Госдумы России
Вячеслав Викторович Володин
  • Дата рождения: 4 февраля 1964
  • Место рождения: поселок Алексеевка, Саратовская область, СССР
  • Знак зодиака: Водолей
  • Жена/Муж: Виктория Дмитриева
  • Дети: Светлана

Вячеслав Володин родился 4 февраля 1964 года в Саратовской области в семье капитана речного флота и учительницы. После школы обучался в Саратовском институте механизации сельского хозяйства, а затем в аспирантуре этого вуза.

В 1985 году вступил в КПСС. В 1990 году был избран депутатом Саратовского городского совета, двумя годами позже стал заместителем главы администрации Саратова, а затем заместителем председателя Саратовской областной думы.

В 1995 году Володин окончил Академию государственной службы при президенте России по специальности "юрист". В 1996 году занял пост вице-губернатора Саратовской области.

В 1999 году был избран депутатом Государственной думы третьего созыва от блока "Отечество — вся Россия". На парламентских выборах 2003 года был избран депутатом Госдумы по одномандатному округу в Балаково. С 2005 года — секретарь президиума генерального совета партии "Единая Россия".

Занимал должности заместителя председателя правительства и первого заместителя руководителя администрации президента России. После начала работы Госдумы нового созыва в 2016 году стал ее председателем. В октябре 2016 года Вячеслав Володин вошел в тройку самых влиятельных российских политиков после главы государства Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, согласно рейтингу Центра политических технологий.

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Константин Кудинов: Во многом пришлось быть первопроходцем
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Володин предложил ввести "закон для негодяев"

Володин предложил ввести "закон для негодяев"
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Володин заявил о миллиардных убытках у покинувших РФ компаний

Володин заявил о миллиардных убытках у покинувших РФ компаний
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Володин: Экономика России выдержала западные санкции

Володин: Экономика России выдержала западные санкции
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"Вопрос справедливости": Володин призвал ввести повышенную налоговую ставку для покинувших Россию

"Вопрос справедливости": Володин призвал ввести повышенную налоговую ставку для покинувших Россию
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Володин пообещал уголовную ответственность за принудительный сбор биометрии

Володин пообещал уголовную ответственность за принудительный сбор биометрии
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Володин: Участники СВО смогут пройти реабилитацию в центре "Дугино"

Володин: Участники СВО смогут пройти реабилитацию в центре "Дугино"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил подшефный реабилитационный центр "Дугино" в Смоленской области. В санатории одномоментно могут проходить лечение 240 человек, сообщил политик в своем телеграм-канале. В рамках благотворительного проекта завершается строительство второй очереди.

Володин: Россия решила вопрос продовольственной безопасности

Володин: Россия решила вопрос продовольственной безопасности
Россия стала получать больше средств от продажи зерна, чем оружия. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, одним из показателей современной России стала способность удовлетворять свои потребности в зерне.

Володин: Суррогатное материнство для иностранцев запрещено

Володин: Суррогатное материнство для иностранцев запрещено
Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о запрете иностранцам и лицам без гражданства прибегать к услугам суррогатного материнства в России. Спикер ГД Вячеслав Володин поблагодарил читателей своего телеграм-канала за поддержку инициативы и обратную связь. "Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы", – написал Володин.

Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах

Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах
Находящиеся под опекой в семье дети смогут посещать одно и то же учебное заведение. Об этом и других новых законах рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Дети, находящиеся под опекой, смогут посещать одну и ту же школу или детский сад.

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