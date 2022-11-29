Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Вячеслав Володин родился 4 февраля 1964 года в Саратовской области в семье капитана речного флота и учительницы. После школы обучался в Саратовском институте механизации сельского хозяйства, а затем в аспирантуре этого вуза.

В 1985 году вступил в КПСС. В 1990 году был избран депутатом Саратовского городского совета, двумя годами позже стал заместителем главы администрации Саратова, а затем заместителем председателя Саратовской областной думы.

В 1995 году Володин окончил Академию государственной службы при президенте России по специальности "юрист". В 1996 году занял пост вице-губернатора Саратовской области.

В 1999 году был избран депутатом Государственной думы третьего созыва от блока "Отечество — вся Россия". На парламентских выборах 2003 года был избран депутатом Госдумы по одномандатному округу в Балаково. С 2005 года — секретарь президиума генерального совета партии "Единая Россия".

Занимал должности заместителя председателя правительства и первого заместителя руководителя администрации президента России. После начала работы Госдумы нового созыва в 2016 году стал ее председателем. В октябре 2016 года Вячеслав Володин вошел в тройку самых влиятельных российских политиков после главы государства Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, согласно рейтингу Центра политических технологий.