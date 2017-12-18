Володин призвал улучшать качество законов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов региональных законодательных собраний совершенствовать подходы к законотворческому процессу. Об этом он заявил в ходе заседания Совета законодателей. По мнению председателя нижней палаты парламента, если и регионы, и федеральный центр будут воспринимать законодательный процесс с равной степенью ответственности, качество нормативно-правовых актов будет заметно выше.



Вячеслав Володин отметил, что когда идет рассылка законопроектов в регионы, то внимание к ним на местам не всегда бывает на должном уровне. "Иногда подписывают заместители, иногда вообще не реагируют, - подчеркнул он. – Если мы с вами будем воспринимать законодательный процесс как ответственность и регионов, и федерального центра, и вместе будем в нем участвовать, то у нас другое качество законов будет".



Председатель Госдумы напомнил, что седьмой созыв палаты решил отказаться от практики принятия законопроектов одновременно во втором и в третьем чтении. Это, в очередной раз подчеркнул Володин, сделано для того, чтобы более тщательно прорабатывать законопроекты. "Единственный раз это было в самом начале работы – рассмотрели один законопроект во втором и третьем чтении, больше случаев таких не было", - сказал он.

По словам думского спикера, раздельное голосование должно быть обязательным. "И если закон, не вызывает никаких сомнений, может быть рассмотрение в течение одного дня (в первой половине дня и во второй), но в любом случае это разнесено по времени", – уверен он. При этом, отметил Володин, не меньшее внимание надо уделять доработке поправок после внесения. Это нужно для того, чтобы они не противоречили изначальной концепции документа.

"Бывают такие ситуации, когда есть темы, по которым консенсус существует, это один разговор. Но когда этого консенсуса нет, и более того, когда эти вагончики прикручиваются искусственно, конечно, нам нельзя по этому пути идти", – считает Вячеслав Володин. По его словам, это снижает качество принимаемых законопроектов

"Мы должны делать все для того, чтобы концепция была обсуждена, чтобы, если есть необходимость, мы проводили оценку регулирующего воздействия".

Володин отметил, что в законодательной работе также крайне важно опираться на мнение людей, по самым острым вопросам, проводить парламентские слушания, круглые столы, тематические встречи. "Мы это делали на протяжении последнего времени, невзирая на то, что темы были очень сложные – и вопрос реновации в Москве, и курортных сборов для территорий, которые за счет этого решения будут не только пополнять свою казну, но и создавать инфраструктуру, – заявил спикер Госдумы. – Это тоже непростые вопросы, но мы их выносили".

По словам Володина, законодатели должны, решая задачи, которые поставил президент, выполняя его поручения, сделать все для того, чтобы это было сделано эффективно. "От нас многое зависит, коллеги", – заключил Вячеслав Володин.