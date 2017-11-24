Госдума приняла трехлетний бюджет роста

В ходе пленарного заседания в пятницу, 24 ноября, нижняя палата парламента одобрила в третьем, окончательном чтении проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Нормативно-правовой акт прошел широкое обсуждение с экспертами и представителями общественности. Депутатам удалось принять сбалансированный документ, который обеспечит рост российской экономики и выполнение социальных обязательств государства в полном объеме.

Позитивная динамика



Проект закона предусматривает последовательный рост доходов российского бюджета. В 2018 году они составят 15,26 триллиона рублей, в 2019 – 15,55 триллиона, а в 2020 году – около 16,3. В то же время бюджетный дефицит будет снижаться: с 1,3% валового внутреннего продукта (ВВП) в следующем году до 0,79% в 2020.

Принятый парламентариями документ устанавливает расходы в 2018 году на уровне 16,529 триллиона рублей, в 2019 – 16,374 триллиона. Увеличивается финансирование по таким статьям, как общегосударственные расходы, национальная оборона и безопасность, а также по ряду других важных направлений.

Новый бюджет фактически обозначает уход России от нефтяной зависимости: доля доходов от от продажи энергоресурсов в принятом депутатами документе составляет всего около 30%. При этом ненефтегазовые поступления будут расти и составят 9,779 триллиона рублей в следующем году, а в 2020 – уже 10,845 триллиона.

Примечательно, что документ закладывает новое бюджетное правило, в соответствии с которым доходы от продажи энергоресурсов будут не расходоваться, а вкладываться в резервы. При этом базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель.

Бюджет роста

Впервые за последние несколько лет депутаты приняли документ, который предусматривает экономический рост. Несмотря на продолжающееся санкционное давление на нашу страну, российская экономика смогла выйти из кризиса и преодолеть стоявшие перед ней вызовы. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, одобренный нижней палатой проект бюджета предусматривает рост более 2% ВВП.





"Впервые в бюджете мы видим рост: рост зарплаты, рост денежного довольствия военнослужащих, реализация указов президента, которая нацелена именно на решение этих задач. Все это подкреплено денежными средствами", – отметил он.

В процессе обсуждения главного финансового документа страны было представлено более 500 поправок, 407 из них были приняты. Как отметил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, многие из них предусматривают повышение качества жизни людей. Так, десятки миллиардов рублей будут направлены на развитие социальной инфраструктуры в регионах: строительство школ, больниц, спортивных объектов, реализация других необходимых проектов.

Дополнительным доходам найдут применение

Дополнительные доходы бюджета могут быть направлены на увеличение финансирования на дорожную инфраструктуру регионов, на субсидии для завершения строительства школ в некоторых субъектах Федерации. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, председатель парламентской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.





Кроме того, дополнительные средства могут быть вложены в развитие сельскохозяйственной отрасли и науки. "Мы также предлагаем расширить перечень социально ориентированных общественных организаций – получателей господдержки", – сказал законодатель.

Помощь регионам

В ходе обсуждения проекта главного финансового документа страны парламентарии провели большую работу по реструктуризации долгов регионов на основании предложений президента Владимира Путина. Они направлены на снижение сумму задолженностей субъектов, предполагается направить освободившиеся средства на решение социальных вопросов и развитие местной инфраструктуры, в том числе транспортной.

Серьезное внимание законодатели уделили и развитию межбюджетных отношений. Как отметил Вячеслав Володин, нижней палате впервые удалось выйти на стопроцентное распределение почти 70 субсидий в рамках бюджета. Ранее помощь для них распределялись позже.

Теперь регионы могут заранее видеть, на какую поддержку им рассчитывать. Это позволит эффективнее планировать местные бюджеты.





Напомним, проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов внесен в Госдуму 29 сентября. В осеннюю сессию работа над проектом главного финансового документа страны велась депутатами по-новому. Нормативно-правовой акт прошел широкое экспертное обсуждение, в том числе в регионах.

К примеру, фракция единороссов привлекла к анализу документа представителей профессиональных сообществ и сторонников партии. Их наказы были приняты во внимание при доработке проекта.

