Госдума поможет шахтерам получить долги по зарплате

Шахтеры города Гукова Ростовской области почти два года не получают зарплату. Информация об этом была озвучена в ходе "часа заявлений" на пленарном заседании нижней палаты парламента. По данным депутатов, из-за критической ситуации с долгами город стал настоящей горячей точкой.

Согласно данным, озвученным в Госдуме, речь идет о более чем 60 шахтерах, работающих на предприятии "Кингкоул" в Ростовской области. Так, по информации, имеющейся в распоряжении депутатов, в августе 2016 года горняки объявляли голодовку из-за невыплат зарплаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в связи со сложившейся ситуацией обратился к членам комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов данный изучить вопрос и обратиться в Минтруд. По словам председателя нижней палаты, в случае необходимости депутаты могут подготовить обращение в правительство, "если действительно нам это поможет решить вопрос".

При этом, Володин призвал депутатов от разных фракций, избранных от Ростовской области, подключиться к этой работе. Начатую в августе голодовку шахтеры приостановили после того, как часть долга перед ними была погашена.

Как ранее писали Dni.Ru, большинство компаний, входящих в группу "Кингкоул", находятся в стадии банкротства. За 2015-2016 годы прокуратура внесла им 52 представления за нарушения при оплате труда, а в суд было подано почти 3,5 тысячи исков и заявлений.

В связи с допущенными нарушениями в отношении ряда руководителей "Кингкоула" уже вынесены судебные решения. В стадии рассмотрения находится уголовное дело гендиректора Владимира Пожидаева.

