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Общество

Поклонская пришла в Госдуму в необычном наряде

Наталья Поклонская. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Депутат Госдумы Наталья Поклонская пришла на работу в необычном наряде. В День работника прокуратуры она надела белый генеральский китель.
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На своей странице в социальной сети Facebook экс-прокурор Крыма поздравила коллег с Днем работника прокуратуры. "Большая честь снова надеть парадный китель прокурора в честь профессионального праздника", – написала она.

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Наталья Владимировна Поклонская депутат Госдумы России

"Отдельно в этот день хочу отметить сотрудников прокуратуры Республики Крым, которым хорошо известно, что такое служить во благо людей и Родины, несмотря ни на что. Ведь им приходится работать в условиях постоянных угроз, шантажа и подлых обвинений со стороны бывших коллег и друзей из соседней страны, где власть захватили преступники", – отметила Наталья Поклонская.

Также в своем поздравлении она упомянула генерального прокурора России Юрия Чайку и весь личный состав. "Мне выпала большая честь стоять у истоков создания прокуратуры весной 2014 года. И я очень благодарна коллегам, вместе с которыми мы прошли этот путь", – заключила она.

К своему поздравлению депутат прикрепила свою фотографию в генеральском кителе за рабочим столом. Life.ru также опубликовал видео с экс-прокурором Крыма в белом наряде.

Отметим, Наталья Поклонская занимает должность председателя Комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Экс-прокурор носит ранг госсоветника юстиции третьего класса, что равносильно чину генерал-майора.

Автор: Олег Шивалов12 января 2017, 14:13

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