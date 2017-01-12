Володин удивил ПАСЕ отношением к оппозиции

Нижняя палата российского парламента – яркий пример демократичного отношения к оппозиции, считает Вячеслав Володин. Со спикером Госдумы согласен и глава ПАСЕ: Педро Аграмунт удивлен тем, что оппозиционеры заняли половину всех руководящих постов в законодательном собрании.

Партия "Единая Россия" по итогам выборов завоевала парламентское большинство в Госдуме. Несмотря на это, при распределении руководящих позиций 50% из них досталось представителям оппозиции. Это пример демократичного отношения к политическим оппонентам, отметил Вячеслав Володин на встрече с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"По нашему мнению, важно, чтобы в парламенте звучали все голоса и при принятии решений была возможность высказывать свою позицию представителям всех фракций – независимо от того, какую численность они имеют в Госдуме", – подчеркнул председатель нижней палаты.

Педро Аграмунт, со своей стороны, признался, что был удивлен передачей половины руководящих постов думской оппозиции при наличии подавляющего большинства у "ЕР". "Мне кажется, это очень щедро, и я аплодирую этому решению", – сказал спикер ПАСЕ.

Володин возразил Аграмунту: это не щедрость, а забота о том, чтобы партия большинства смогла это большинство сохранить. "Проблемы возникнут не во взаимоотношениях с оппозицией. В том случае, если партия заберет себе все, проблемы возникнут у самой партии внутри. Не будет реальной конкуренции и, самое главное, не будет создано тех условий, которые позволят слышать проблемные темы, которые сама партия услышать не сможет или зачастую просто не увидит", – пояснил спикер Госдумы.

По мнению председателя парламента, такой подход должен быть и в ПАСЕ. А если регламент ассамблеи не соответствует духу парламентаризма, было бы правильно его пересмотреть. Володин сообщил Аграмунту, что решения ПАСЕ не понимают во многих делегациях стран – участниц организации. "В этой связи есть надежда на то, что эти вопросы вы, взяв на контроль, каким-то образом будете обсуждать с политическими делегациями. И, возможно, удастся изменить те решения, которые ранее принимались при обсуждении регламента", – сказал председатель Госдумы.

По итогам встречи председатель ПАСЕ Педро Аграмунт сообщил журналистам о достигнутой со спикером Госдумы договоренности. "С господином Володиным мы договорились, что продолжим развивать наши двусторонние контакты", – сказал он.

Напомним, в преддверии встречи с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Володин заявил, что Россия вернется в организацию только в том случае, если она изменит свой регламент. В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии и участвовать в работе уставных органов ассамблеи.

