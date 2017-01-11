Толстой отчитал Пушкину за "побои от партнера"

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутат Виталий Милонов раскритиковали свою коллегу по нижней палате парламента, телеведущую Оксану Пушкину за неуместное, по их мнению, употребление термина "партнеры". Вызвавшее упреки слово Пушкина произнесла в ходе заседания Госдумы 11 января.

Оксана Пушкина, являющаяся зампредом комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, при рассмотрении законопроекта об отмене уголовной ответственности за побои в семье привела статистику МВД. Употребленным при этом термином она вызвала на себя гнев коллег-чиновников.

"Каждую третью российскую женщину партнер избивает регулярно", – цитирует Пушкину Lenta.ru. Она отметила, что в России бытовому насилию ежегодно подвергаются 600 тысяч женщин.

Петр Толстой сделал телеведущей замечание, подчеркнув неуместность слова "партнеры" при обсуждении насилия в семье. Его точку зрения разделил и депутат Виталий Милонов. Вице-спикер разъяснил Пушкиной, какими синонимами можно заменить термин в данном случае.

"У нас есть мужья, женихи, а также всякие непонятные формы – любовники, сожители. Это не партнеры", – заявил парламентарий. "В российском законодательстве нет такого понятия", – подчеркнул Толстой.

Отметим, законопроект об отмене уголовной ответственности за побои в семье был внесен на рассмотрение Госдумы в октябре 2016 года. Согласно нему, первый случай домашних побоев предполагается перевести из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. А вот второй и последующий инциденты бытового насилия предлагается оставить уголовными преступлениями. Депутаты приняли законопроект в первом чтении.

Добавим, что случаи бытового насилия порой заканчиваются зверскими убийствами. Как писали Dni.ru, жители одного из домов в Омске услышали плач ребенка и вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили в квартире тело женщины с ножевым ранением в шею. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Правоохранители выяснили, что к ужасному преступлению причастен муж погибшей.