Истерика актера и вскочившие зрители: как проходила премьера фильма "Доживем до понедельника"

Фильм "Доживем до понедельника" Станислав Ростоцкий снимал на свой страх и риск. Картина категорически не нравилась киночиновникам.

Однажды директор киностудии Горького Григорий Бритиков принес Станиславу Ростоцкому любопытный текст. Это была повесть Георгия Полонского. Режиссер загорелся идеей снять фильм на основе работы литератора.

Ростоцкий и Полонский объединились для создания режиссерской версии сценария ленты "Доживем до понедельника". Совместный труд Станислав Иосифович и Георгий Исидорович отправили на одобрение в Госкино. Ответа от киночиновников сценарист и режиссер так и не дождались. Тогда в дело вмешался Бритиков. Директор предложил Ростоцкому снимать без согласия Комитета по кинематографии.

Станислав Иосифович снял "Доживем до понедельника" за три с половиной месяца – рекордный срок для того времени. Режиссер спешил. Он опасался, что картину закроют. Чутье не подвело Ростоцкого – как только фильм завершили, киночиновники прислали бумагу, в которой критиковали решение работать по сценарию Полонского.

Почти готовый фильм отправили в Госкино. На следующий день Станислава Ростоцкого вызвали на ковер. Режиссеру предложили внести в картину 28 правок. Кинематографисту удалось отстоять 25 из них. В итоге пересняты были только три сцены.

Премьера картины должна была состояться в Кремлевском дворце съездов – там как раз проходил форум педагогов. Авторы фильма страшно перепугались. Специалисты, как заметил тогда Ростоцкий, – самые строгие критики. К большой радости киношников внезапно премьеру перенесли в Дом кино.

На первом смотре съемочная группа присутствовала в зале и наблюдала реакцию зрителей. После начальных титров повисла тишина. Аудитория никак не реагировала на происходящее на экране. "Это провал", – подумал Станислав Ростоцкий. Как вспоминал позже режиссер, ситуация была настолько напряженной, что с актером Юрием Черновым случилась истерика. Артист внезапно зарыдал и выбежал прочь.

Спустя время люди в зале начали доставать платочки, слышались смешки и всхлипы. Когда картина подошла к концу, зрители вскочили с мест. Народ кричал: "Мо-лод-цы!". Овации длились минут десять.

Фильм "Доживем до понедельника" показывали не только в СССР – картину возили за рубеж. В 1969 году лента Ростоцкого получила главный приз Международного кинофестиваля, который проходил в Москве. Удостоилась работа режиссера Государственной премии СССР.