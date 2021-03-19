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Культура
Истерика актера и вскочившие зрители: как проходила премьера фильма "Доживем до понедельника"

Истерика актера и вскочившие зрители: как проходила премьера фильма "Доживем до понедельника"

Фильм "Доживем до понедельника" Станислав Ростоцкий снимал на свой страх и риск. Картина категорически не нравилась киночиновникам.
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Однажды директор киностудии Горького Григорий Бритиков принес Станиславу Ростоцкому любопытный текст. Это была повесть Георгия Полонского. Режиссер загорелся идеей снять фильм на основе работы литератора.

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Ростоцкий и Полонский объединились для создания режиссерской версии сценария ленты "Доживем до понедельника". Совместный труд Станислав Иосифович и Георгий Исидорович отправили на одобрение в Госкино. Ответа от киночиновников сценарист и режиссер так и не дождались. Тогда в дело вмешался Бритиков. Директор предложил Ростоцкому снимать без согласия Комитета по кинематографии.

Станислав Иосифович снял "Доживем до понедельника" за три с половиной месяца – рекордный срок для того времени. Режиссер спешил. Он опасался, что картину закроют. Чутье не подвело Ростоцкого – как только фильм завершили, киночиновники прислали бумагу, в которой критиковали решение работать по сценарию Полонского.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Почти готовый фильм отправили в Госкино. На следующий день Станислава Ростоцкого вызвали на ковер. Режиссеру предложили внести в картину 28 правок. Кинематографисту удалось отстоять 25 из них. В итоге пересняты были только три сцены.

Премьера картины должна была состояться в Кремлевском дворце съездов – там как раз проходил форум педагогов. Авторы фильма страшно перепугались. Специалисты, как заметил тогда Ростоцкий, – самые строгие критики. К большой радости киношников внезапно премьеру перенесли в Дом кино.

На первом смотре съемочная группа присутствовала в зале и наблюдала реакцию зрителей. После начальных титров повисла тишина. Аудитория никак не реагировала на происходящее на экране. "Это провал", – подумал Станислав Ростоцкий. Как вспоминал позже режиссер, ситуация была настолько напряженной, что с актером Юрием Черновым случилась истерика. Артист внезапно зарыдал и выбежал прочь.

Кадр из фильма "Доживем до понедельника" (1968)

Спустя время люди в зале начали доставать платочки, слышались смешки и всхлипы. Когда картина подошла к концу, зрители вскочили с мест. Народ кричал: "Мо-лод-цы!". Овации длились минут десять.

Фильм "Доживем до понедельника" показывали не только в СССР – картину возили за рубеж. В 1969 году лента Ростоцкого получила главный приз Международного кинофестиваля, который проходил в Москве. Удостоилась работа режиссера Государственной премии СССР.

Кадр из фильма "Доживем до понедельника" (1968)

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Кадр из фильма "Доживем до понедельника" (1968)
Автор: 19 марта 2021, 00:03
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