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Рак, эмиграция в Израиль, служба в разведке: как сложились жизни юных актеров фильма "Приключения Буратино"

Рак, эмиграция в Израиль, служба в разведке: как сложились жизни юных актеров фильма "Приключения Буратино"

Картину режиссера Леонида Нечаева "Приключения Буратино" не хотели выпускать на экраны. Киночиновникам экранизация знаменитой сказки не нравилась. Начальники "Беларусьфильма" были возмущены тем, что кот Базилио ходит без хвоста, Лиса Алиса облачена в платье и шляпу, а Буратино бессовестно издевается над пожилым человеком. Премьера ленты Нечаева все же состоялась – от киностудии требовали выполнения плана, и чиновникам пришлось уступить. С момента выхода фильма "Приключения Буратино" прошло 45 лет. Артисты, играющие в ленте главные роли, давно не дети. Связать свою жизнь с кино получилось далеко не у всех.
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Главную роль режиссер отдал девятилетнему Диме Иосифову. Ассистент Нечаева увидел в подземном переходе спешащих куда-то мальчика и бабушку. Пожилая женщина тянула ребенка за собой. Под мышкой парень нес трубу, а в руке держал коньки. Помощник режиссера догнал колоритную парочку и предложил школьнику Иосифову сняться в фильме.

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Надо сказать, что Дима Иосифов не горел желанием работать. Согласиться на роль его уговорили родители. На съемках ребенка сопровождала мать. Однажды Нечаеву потребовалось подвесить Иосифова вниз головой. Узнав о затее кинематографиста, женщина пришла в ужас и потребовала привести дублера. Леониду Алексеевичу пришлось проявить смекалку. Он отправил родительницу в магазин. Пока та делала покупки, Нечаев снял эпизод с висящим вверх тормашками Буратино.

Кадр из фильма "Приключения Буратино" (1975)

Работа в киносказке прославила Диму Иосифова. На мальчика посыпались предложения о работе. После школьного выпускного он подал документы во ВГИК и поступил на курс Алексея Баталова. Дмитрий много снимался, параллельно получая образование режиссера. Он женат и имеет трех сыновей.

Мальвину в картине сыграла семилетняя Таня Проценко. На съемки девочка попала случайно. В поезде к Тане и ее маме подсел ассистент режиссера. Проценко поразила помощника Нечаева артистизмом.

У исполнительницы роли Мальвины были все данные, чтобы стать профессиональной актрисой, но судьба распорядилась иначе. Таня неудачно упала с велосипеда. Травма не позволила малышке работать. Режиссерам, которые предлагали девочке роли, пришлось ответить отказом. Проценко посвятила жизнь литературе и журналистике. Она окончила киноведческое отделение ВГИКа. В 2018-м у женщины диагностировали рак. Татьяне удалось победить болезнь. Звезда фильма "Приключения Буратино" дважды была замужем, у нее взрослые сын и дочь.

Кадр из фильма "Приключения Буратино" (1975)

У исполнителя роли Пьеро с актерством тоже не сложилось. Работа в картине Леонида Нечаева для Романа Столкарца была единственной. Впрочем, на жизнь несостоявшейся звезде кино грех жаловаться – он выучился на медика и эмигрировал в Израиль. Столкарц женат, у него четверо отпрысков. На новой родине Роман работает педиатром.

Томас Аугустинас сыграл Артемона. В кино парень больше не снимался. В 1985 году вместе с родителями он переехал в Канаду, где стал бизнесменом.

Кадр из фильма "Приключения Буратино" (1975)

История Арлекина — Григория Светлорусова окутана тайной. В кино парень засветился лишь однажды. О том, как сложилась его жизнь, нет точной информации. Поговаривают, что подросший Светлорусов связался с криминалом и, чтобы избежать тюремного заключения, бежал на Украину, а затем в США. Также ходят слухи, что Григорий работает в разведке. Впрочем, доказательств в пользу какой-либо из этих версий нет.

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Кадр из фильма "Приключения Буратино" (1975)
Автор: 16 марта 2021, 06:06

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