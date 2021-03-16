Рак, эмиграция в Израиль, служба в разведке: как сложились жизни юных актеров фильма "Приключения Буратино"

Главную роль режиссер отдал девятилетнему Диме Иосифову. Ассистент Нечаева увидел в подземном переходе спешащих куда-то мальчика и бабушку. Пожилая женщина тянула ребенка за собой. Под мышкой парень нес трубу, а в руке держал коньки. Помощник режиссера догнал колоритную парочку и предложил школьнику Иосифову сняться в фильме.
Надо сказать, что Дима Иосифов не горел желанием работать. Согласиться на роль его уговорили родители. На съемках ребенка сопровождала мать. Однажды Нечаеву потребовалось подвесить Иосифова вниз головой. Узнав о затее кинематографиста, женщина пришла в ужас и потребовала привести дублера. Леониду Алексеевичу пришлось проявить смекалку. Он отправил родительницу в магазин. Пока та делала покупки, Нечаев снял эпизод с висящим вверх тормашками Буратино.
Работа в киносказке прославила Диму Иосифова. На мальчика посыпались предложения о работе. После школьного выпускного он подал документы во ВГИК и поступил на курс Алексея Баталова. Дмитрий много снимался, параллельно получая образование режиссера. Он женат и имеет трех сыновей.
Мальвину в картине сыграла семилетняя Таня Проценко. На съемки девочка попала случайно. В поезде к Тане и ее маме подсел ассистент режиссера. Проценко поразила помощника Нечаева артистизмом.
У исполнительницы роли Мальвины были все данные, чтобы стать профессиональной актрисой, но судьба распорядилась иначе. Таня неудачно упала с велосипеда. Травма не позволила малышке работать. Режиссерам, которые предлагали девочке роли, пришлось ответить отказом. Проценко посвятила жизнь литературе и журналистике. Она окончила киноведческое отделение ВГИКа. В 2018-м у женщины диагностировали рак. Татьяне удалось победить болезнь. Звезда фильма "Приключения Буратино" дважды была замужем, у нее взрослые сын и дочь.
У исполнителя роли Пьеро с актерством тоже не сложилось. Работа в картине Леонида Нечаева для Романа Столкарца была единственной. Впрочем, на жизнь несостоявшейся звезде кино грех жаловаться – он выучился на медика и эмигрировал в Израиль. Столкарц женат, у него четверо отпрысков. На новой родине Роман работает педиатром.
Томас Аугустинас сыграл Артемона. В кино парень больше не снимался. В 1985 году вместе с родителями он переехал в Канаду, где стал бизнесменом.
История Арлекина — Григория Светлорусова окутана тайной. В кино парень засветился лишь однажды. О том, как сложилась его жизнь, нет точной информации. Поговаривают, что подросший Светлорусов связался с криминалом и, чтобы избежать тюремного заключения, бежал на Украину, а затем в США. Также ходят слухи, что Григорий работает в разведке. Впрочем, доказательств в пользу какой-либо из этих версий нет.
Популярные темы форума
Лечебные пиявки.
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Что посоветуете?
Как быть?
Прекратить насилие над женщинами
Озабоченые
Тип характера.
Подскажите что мне делать?
На курорты со справкой
Пандемию победят бомжи