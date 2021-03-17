Как Данелия снимал культовую лирическую комедию "Я шагаю по Москве"

Как и большинство фильмов, которым суждено стать культовыми, "Я шагаю по Москве" появился случайно. Сценарий начали писать после того, как молодой драматург Геннадий Шпаликов пришел к Георгию Данелии и буквально в двух словах описал свою идею.
"Дождь, посреди улицы идет босая девушка, туфли держит в руках. Появляется парень на велосипеде, медленно едет за девушкой. Парень держит над ней зонтик, она уворачивается, а он все едет за ней и улыбается… Нравится?" Режиссеру очень понравилось, и они сели за создание сценария под рабочим названием "Верзилы".
Впрочем, четкого плана не было, и в итоге во время съемок многие сцены то появлялись, то исчезали, а некоторые возникали благодаря импровизациям. В результате родился фильм, ставший гимном молодежи 60-х, жившей в ожидании перемен и с верой скорое светлое будущее.
В процессе работы Геннадий Шпаликов и Георгий Данелия отказались от названия "Верзилы", переименовав сценарий сначала в "Приятели", а затем в "Я шагаю по Москве". На промежуточном этапе появился герой Саша (Евгений Стеблов) — незадачливый жених, который пытается из-за предстоящей свадьбы получить отсрочку от армии.
Изначально на роль Кольки планировали взять Виталия Соломина, его даже утвердил худсовет, однако драматург все же был недоволен выбором главного героя. Тогда Шпаликов предложил Данелии пригласить на пробы 18-летнего Никиту Михалкова, однако режиссер долго сомневался. Он видел артиста за полгода до начала работы и считал, что молодой человек слишком юн для этой роли.
Кстати, позднее Михалков признался, что именно съемки в "Я шагаю по Москве" определили его будущее. После работы в картине парень решил поступать в Щукинское училище.
Съемочная группа ленты была молодой и легкой на подъем. Актеры – даже дебютанты – вели себя перед камерой раскованно, а игра больше напоминала естественное поведение молодых людей в предлагаемых обстоятельствах. Правда, не обошлось и без скандалов.
Через несколько смен Никита Михалков явился к режиссеру и потребовал увеличить ставку до 25 рублей за съемочный день. Георгий Данелия отметил, что подобные гонорары выплачиваются только опытным и хорошо зарекомендовавшим себя актерам, а юнец может отправляться восвояси, если его что-то не устраивает, – на его роль пригласят другого артиста. Позднее Михалков признался, что выдвинуть ультиматум режиссеру его подбил старший брат Андрон.
Интересные факты
- В песне "А я иду, шагаю по Москве" изначально была строчка "Над лодкой белый парус распущу. Пока не знаю где…". Однако худсовет Госкино подобную формулировку не принял, ведь в советской стране не может быть никаких "не знаю где" – мало ли, вдруг герой планирует побег. В итоге Шпаликов заменил на "пока не знаю с кем".
- Фильм "Я шагаю по Москве" стал дебютным для многих молодых актеров: третьекурсницы школы-студии МХАТ Ирины Мирошниченко, начинающего Евгения Стеблова, Владимира Басова. Никита Михалков ранее уже снимался, но появление в этой ленте стало его первой главной ролью.
- Понятия "лирическая комедия" до фильма "Я шагаю по Москве" не существовало. Георгий Данелия случайно придумал этот жанр. Когда режиссер показывал готовый материал в Госкино, ему заявили, что непонятно, о чем картина. Когда создатель ответил, что это комедия, уточнили, почему же тогда не смешно. "Потому что лирическая..." – ляпнул Данелия. Так и записали.
- Фильм представили на 17-м Каннском кинофестивале 1964 года. Георгий Данелия был удостоен специального почетного упоминания жюри в числе молодых кинематографистов.
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