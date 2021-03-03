Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

Работа над картиной "Женщина, которая поет" на долгие годы сделала певицу Аллу Пугачеву врагом композитора Александра Зацепина. Поступок вокалистки автор музыки считал в крайней степени возмутительным.

В 1975 году Алла Пугачева триумфально выступила на фестивале "Золотой Орфей" в Болгарии. Артистка получила Гран-при за исполнение композиций "Арлекино" и "Ты снишься мне". Появление 26-летней певицы в рамках вокального состязания впечатлило композитора Александра Зацепина и поэта Леонида Дербенева. Они решили снять Аллу Пугачеву в музыкальной ленте.

"Мосфильм" поддержал идею. В короткие сроки нашли режиссера. Им стал Александр Орлов. Создание литературного фундамента картины доверили Анатолию Степанову.

Сценарий переписывали несколько раз. Первый вариант забраковало руководство киностудии – героиня показалась неинтеллигентной и малопривлекательной. Вторая версия текста не понравилась самой Алле Пугачевой. Вокалистка считала, что у центрального персонажа отсутствует характер. Орлов и Степанов клятвенно обещали певице, что внесут необходимые правки в процессе съемок.

Незадолго до старта работы на площадке Пугачеву внезапно запретили снимать. Палки в колеса Алле Борисовне ставил новый заведующий комитета по пропаганде. Сотрудник ведомства испытывал личную неприязнь к вокалистке и пытался навредить ее карьере. Ко всему прочему, Пугачева разругалась с руководством "Мосфильма" - актриса не хотела выполнять требования администрации киностудии.

Главную роль в картине планировали отдать Людмиле Гурченко. Звезда "Карнавальной ночи" отказалась, так как героиня была сильно моложе ее самой.

В фильм "Женщина, которая поет" пробовалась Валентина Игнатьева. Она имела все шансы получить работу, но в дело вмешалась Пугачева. Алла Борисовна попросила устроить пробы и ей. Оба варианта отправили руководству киностудии. В итоге на "Мосфильме" скрепя сердце пришли к выводу, что Алла Пугачева – идеальный вариант.

Уже на съемках фильма произошел грандиозный скандал. Алла Пугачева уговорила режиссера включить в ленту несколько песен молодого автора Бориса Горбоноса. Артистка рассказала Александру Орлову душещипательную историю талантливого юноши из Люберец, который по ее словам, полупарализован. Кинематографист захотел помочь молодому композитору с инвалидностью и согласился взять его слова и музыку в картину.

Бориса Горбоноса ввели тайком от Александра Зацепина. Узнав об этом, композитор обиделся. Спустя время Зацепина ждал новый удар – выяснилось, что никакого Горбоноса нет. Песни, якобы от парня-инвалида, написала сама Алла Пугачева. Эту мистификацию вокалистка разработала совместно с тогдашним супругом Александром Стефановичем. Алла Борисовна очень хотела попробовать себя в новом качестве, но ее не принимали всерьез. Отчаявшись, артистка решилась на обман.

Александр Зацепин разругался со съемочной группой фильма и прекратил сотрудничество. Много лет композитор не прощал вокалистку. Песни для фильма "31 июня" автор музыки отдал Татьяне Анциферовой, хотя писал их для Аллы Пугачевой.

Премьера ленты "Женщина, которая поет" состоялась 2 марта 1979 года. Критики фильм растерзали, однако обычным зрителям он понравился. В картине было все, что так любит аудитория – хорошие песни, любимая вокалистка и лирическая история.

Интересные факты о фильме "Женщина, которая поет"