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Как Шахназаров снимал культовый перестроечный фильм "Курьер"

Как Шахназаров снимал культовый перестроечный фильм "Курьер"

Фильм "Курьер" вышел на экраны в 1986-м. В год премьеры картину посмотрели 32 миллиона зрителей, что было невероятным успехом. Несмотря на то, что с момента создания, прошло уже больше 30 лет, лента не теряет актуальности.
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Вопрос отцов и детей волновал каждое поколение. Ответить на него пытались тоже многие и в каждую эпоху по-своему. В перестроечном Советском Союзе молодежь засматривалась фильмом Карена Шахназарова "Курьер". Главный герой вполне соответствовал духу времени: не поступил в институт, не знал, чего хочет от жизни, дерзил старшим.

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"Мы вырастем и станем такими же, как вы", – бросает в пылу ссоры персонаж Федора Дунаевского. Впрочем, сам режиссер и по совместительству автор одноименной повести Карен Шахназаров считает, что "Курьер" вчера — то же самое, что "Курьер" сегодня. Несмотря на то, что с момента выхода фильма на экраны прошло уже больше тридцати лет, он до сих пор пользуется популярность у современных юношей и девушек.

Кадр из фильма "Курьер"

В 2020 году картину оцифровали и пустили в повторный прокат. Такой интерес режиссер объясняет тем, что эпоха может меняться, а люди-то не особо. "Видимо, в "Курьере" получилось показать этот естественный биологический бунт, противостояние со взрослым миром молодого человека, который входит в этот мир. И это нормально, мы все через это проходили", – отметил в интервью Карен Шахназаров.

По словам режиссера, фильм появился почти случайно. Если бы не Перестройка, во время которой ослабла хватка партийных работников, картина бы вряд ли прошла цензуру. "Несколько месяцев назад прозвучала знаменитая речь Михаила Сергеевича Горбачева. Она еще ничего не меняла, но в ней сквозили новые мотивы", – вспоминает создатель ленты.

История съемок

Главные роли в картине исполнили Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева, в 1986 году актерам было по 16-17 лет. Как оказалось, изначально на главную роль Карен Шахназаров рассматривал Дмитрия Харатьяна, Игоря Верника и многих других. Однако никто из них до конца не подходил режиссеру.

Федор Дунаевский появился на пробах почти случайно. Немоляева, которой доверили роль Кати, принесла на киностудию фотографии нескольких своих одноклассников и предложила пообщаться с Федей. Молодой человек оказался именно таким, каким его себе представлял автор.

Кадр из фильма "Курьер"

Несмотря на то, что для Дунаевского это была первая работа в кино, он не стеснялся давать советы съемочной группе, мог переиначить по-своему реплику, если думал, что в его варианте будет лучше. Да и авторитетов юный актер не признавал, так что работать с ним оказалось непросто.

На главную женскую роль также претендовало несколько девушек. Например, в пробах участвовали Юлия Меньшова, Оксана Фандера и Алика Смехова, но выбор пал именно на Анастасию Немоляеву, которая почти не играла, а, скорее, жила на экране в предложенных обстоятельствах.

Кадр из фильма "Курьер"

Интересные факты

  • Володя Смирнов, который сыграл Базина, друга главного героя, пришел в фильм прямиком из детской комнаты милиции, куда попал за драку на улице. В 1990-м молодой человек был убит в одной из бандитских разборок.
  • У съемочной группы были сложности с подбором подходящего реквизита — модной и элегантной одежды. Поэтому актриса Настя Немоляева использовала свои вещи и вещи жены Карена Шахназарова Алены Сетунской.
  • Дом, где проживала Катя с родителями, — комплекс зданий страхового общества "Россия".
  • В 1987 году фильм "Курьер" признали лучшим по опросу журнала "Советский экран".

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Кадр из фильма "Курьер"
Автор: 13 марта 2021, 04:39 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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