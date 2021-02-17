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Культура
Вицин и Мордюкова возненавидели все на свете на съемках

Вицин и Мордюкова возненавидели все на свете на съемках "Женитьбы Бальзаминова"

Кадр из фильма "Женитьба Бальзаминова (1964)"
Фильм режиссера Константина Воинова увидел свет в 1964 году. Картину "Женитьба Бальзаминова" с большим интересом смотрят и сегодня, спустя более 50 лет после премьеры.
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Снять ленту на основе пьес Александра Островского Константин Воинов хотел со времен студенчества. У режиссера был идеальный кандидат на роль Миши Бальзаминова – приятель Георгий Вицин.

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Воинов объединил в сценарии к картине знаменитую трилогию Островского – "Праздничный сон до обеда", "Свои собаки грызутся, чужая не приставай!", "Женитьба Бальзаминова". В центре сюжета – мелкий чиновник и его маменька, которые находятся в поиске выгодной невесты.

Претворить идею в жизнь Константин Наумович смог через много лет. Актеру Георгию Вицину к тому моменту исполнилось 45. Артист был на 20 лет старше своего персонажа Миши Бальзаминова. Вицин продел огромную работу, чтобы вписаться в образ. Артист сбросил вес, изменил походку, поработал над осанкой, которая выдавала возраст. Каждый раз перед появлением в кадре Георгий Михайлович накладывал на лицо плотный слой грима, рисовал веснушки и надевал кудрявый парик. "Женитьба забальзамированного", – смеялся Вицин, стоя перед зеркалом.

Кадр из фильма "Женитьба Бальзаминова (1964)"

Маменьку Миши Бальзаминова, Павлу Петровну, играла актриса Людмила Шагалова. В реальной жизни артистка была на шесть лет моложе Вицина. Более того, через много лет в картине "Не может быть!" Шагалова и Вицин сыграли супругов – родителей невесты в новелле под названием "Свадебное происшествие".

Роль свахи Акулины Гавриловны досталась Лидии Смирновой. В кадре артистка изображала женщину, которую в действительности встретила во время войны. Дама, ставшая прототипом свахи, обладала неумным лицом и шепелявостью. Трясясь над своими пожитками, женщина запечатлелась в памяти Смирновой как очень неприятная.

Большинство сцен фильма снимали в Суздале. В городе на тот момент были места, где сохранялась атмосфера 19 века, что требовалось фильму. Некоторые постройки, в которых работал творческий коллектив "Женитьбы Бальзаминова", уцелели до наших дней. Часть сцен снималась во Владимире.

Кадр из фильма "Женитьба Бальзаминова (1964)"

Константин Воинов заставлял актеров работать до седьмого пота. Режиссер добивался идеального кадра. Эпизоды отрабатывались до блеска. Так для сцены поцелуя Георгия Вицина и Нонны Мордюковой, которая играла купчиху Домну Евстигнеевну, потребовалось 29 дублей. Кинематографист заставлял артистку вновь и вновь прижимать Вицина к забору и впиваться в него губами. К окончанию съемки артисты возненавидели все на свете.

Между тем актрисе Лидии Смирновой перфекционизм Константина Воинова сыграл на руку. Во время съемок сцены чаепития артистка вдоволь наелась пирога с вареньем. Момент создавался 15 дублей.

Кадр из фильма "Женитьба Бальзаминова (1964)"

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Автор: 17 февраля 2021, 14:00
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