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Ссоры артистов, лютый холод и отказ техники: почему

Ссоры артистов, лютый холод и отказ техники: почему "Девчата" стали головной болью для создателей

Кадр из фильма "Девчата"
Фильм "Девчата" вышел на экраны 7 марта 1962 года. Картина режиссера Юрия Чулюкина имела все шансы затеряться в череде привычных для того времени производственных мелодрам, однако в ленте было то, что отличало ее от картин этого жанра.
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Основой для сценария послужила одноименна повесть Бориса Бедного. Текст "Девчат" был опубликован в "Роман-газете", именно там ее и увидел режиссер Юрий Чулюкин. Кинематографист сразу же загорелся идеей снять фильм. Правда, Чулюкин решил немного отойти от литературной основы, развив "бытовую" сторону сюжета. Бедный с радостью согласился переработать повесть для ленты.

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Юрий Чулюкин и Борис Бледный отодвинули трудовые подвиги и романтику комсомола на второй план. В центре сюжета оказалась личные отношения. Интересно, что авторы, не прописав ни одного отрицательного персонажа, умудрились насытить ленту конфликтами. Зрители сопереживали героем, вероятно, это и сделало картину такой популярной.

Работа над сценарием у Чулюкина проходила без сучка без задоринки, а вот подбор актеров превратился в настоящую головную боль. Жена режиссера Наталья Кустинская грезила ролью Тоси Кислицыной. Руководство "Мосфильма" с ходу отклонило Кустинскую. Членам художественного совета актриса показалась слишком красивой.

В итоге начальники "Мосфильма" одобрили две кандидатуры - Надежду Румянцеву и Валентину Малявину. Последнюю считали более подходящей на роль выпускницы Тоси – Валентина была на десять лет моложе конкурентки. На момент съемок фильма "Девчата" Румянцева разменяла четвертый десяток. Между тем после очередных проб симпатии членов худсовета переменились – Надежда Румянцева сумела создать образ, идеально вписывающийся в картину.

Кадр из фильма "Девчата"

На роль бригадира лесорубов, передовика производства Ильи Ковригина пробовались многие известные артисты. Первоначально утвердили звезду картины "Три тополя на Плющихе" Вячеслава Шалевича. Однако 31-летний Николай Рыбников, специально для "Девчат" сбросивший 20 килограммов, оказался интереснее.

Роль Кати досталась подруге Надежды Румянцевой – актрисе Люсьене Овчинниковой. Надю сыграла Инна Макарова, "Маму" Веру – Нина Меньшикова. А вот с персонажем телефонистки Анфисы возникли сложности. Юрий Чулюкин видел в этой роли Светлану Дружинину. Между тем на "Мосфильме" актрису посчитали слишком привлекательной и яркой. Дескать, никто не поверит, что Илья оставит такую красавицу ради обычной Тоси. Режиссеру с трудом удалось отстоять Дружинину.

Кадр из фильма "Девчата"

На съемках фильма "Девчата" между исполнителями главных ролей постоянно вспыхивали конфликты. Отношения между Рыбниковым и Румянцевой были натянутыми. Актеры недолюбливали друг друга. Раздражение Николай и Надежда часто переносили в кадр, благо по сценарию их герои часто ссорились.

По слухам, не сложились отношения у Николая Рыбникова и со Светланой Дружининой. Актер хотел, чтобы роль Анфисы досталась его жене Алле Ларионовой, но режиссер к нему не прислушался.

Кадр из фильма "Девчата"

Работа над фильмом "Девчата" началась 1961 году. Интерьеры поселка снимали в павильонах "Мосфильма". Рядом на территории киностудии воссоздали тайгу, высадив около 300 елей.

Декораций оказалось недостаточно – режиссер переместил площадку в действующий леспромхоз в Пермской области. Местные специалисты научили звезд кино водить технику и пользоваться бензопилами "Дружба". Спустя время ударили сильные морозы. Снимать стало невозможно – отказывала техника. Работу пришлось отложить до наступления тепла.

Летом съемочная группа вновь поехала в леспромхоз, но уже в Тверскую область. Киношникам пришлось воссоздавать зимние пейзажи с помощью ваты, нафталина и известки. Пар заменили специальным газом.

Финал "Девчат" снимали на киностудии в Ялте. В Крыму особенно сложно приходилось артистам, которые ходили в валенках и ватниках в тридцатиградусную жару.

Кадр из фильма "Девчата"

Интересные факты о фильме "Девчата"

  • На премьеру картины не пришла актриса Инна Макарова. Она поругалась с режиссером, который вырезал важный, по ее мнению, эпизод из фильма. В нем героиня артистки Надя расстается с Ксан Ксанычем, чтобы дождаться настоящей любви.
  • Советские критики встретили фильм "Девчата" прохладно. Картину посчитали слишком "мелкой и бытовой".
  • Песню из фильма "Старый клен" написали Михаил Матусовский и Александра Пахмутова.
  • Во время работы в реальном лесу Николай Рыбников чуть не остался без языка. В сцене, когда Тося приносит обед бригаде, артист сунул ложку в рот, и она моментально примерзла. Температура в тот день опустилась до минус 40 градусов.

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Автор: 11 февраля 2021, 15:34

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