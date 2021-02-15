Закулисные интриги и настоящая любовь на съемках "Свадьбы в Малиновке"

В 1936 году драматург Леонид Юхвид и композитор Алексей Рябов написали оперетту "Свадьба в Малиновке". К 50-летию Октябрьской революции на ее основе решили снять музыкальную комедию. Получившуюся ленту до сих пор смотрят и любят.

Действия "Свадьбы в Малиновке" происходят между Киевом и Полтавой, поэтому первоначально снимать собирались на киностудии имени Довженко. Этим планам не суждено было сбыться – руководство комплекса отказывалось брать картину. Ее посчитали несерьезной, дескать, к юбилею революции фильм не годится. В итоге ленту отдали "Ленфильму". За работу взялся режиссер Андрей Тутышкин.

С подбором артистов у киношников не возникло особых сложностей, разве что Михаил Пуговкин едва не стал жертвой закулисных интриг. Тутышкин видел в роли артиллериста Яшки только Пуговкина. Режиссер утвердил Михаила Ивановича в ленту заочно, оставалось только уговорить актера сниматься. Между тем у ассистентки кинематографиста был свой кандидат на эту роль. Помощница несколько месяцев вешала лапшу на уши Тутышкину – утверждала, что актера нет в столице и с ним невозможно связаться. В результате терпение Андрея Петровича лопнуло, и он сам позвонил претенденту. Режиссер с удивлением обнаружил, что Пуговкин Москву не покидал, не занят и готов сниматься.

Для фильма "Свадьба в Малиновке" Михаил Пуговкин полтора месяца учился танцевать под руководством балетмейстера Галины Шеховской. Артист репетировал много недель ради минутного эпизода, в котором он вместе с Зоей Федоровой исполняет музыкальный номер "В ту степь". Шеховская считала, что Пуговкину не хватает куража в танце, поэтому заставляла его вновь и вновь повторять движения. В итоге номер стал гордостью Михаила Ивановича.

Часть картины "Свадьба в Малиновке" была снята в декорациях на "Ленфильме". Также киношники работали в селах Полтавской области – Пески, Хорошки и Мацковцы. Некоторые сцены снимались в реальном населенном пункте Малиновка, правда, по одним данным оно находилось в Глобинском районе Полтавской области, по другим в Чугуевском районе Харьковской области.

Жители сел, в которых снимали киношники, работали в массовке. За помощь местные получали зарплату по ставке 50 копеек за смену. На площадке давали возможность заработать больше – до 3-х рублей, для этого необходимо было прийти со своим реквизитом, например, с домашними животными, либо хорошо танцевать. Лихо отплясывающие сельчане снимались в сценах с участием ансамбля "Жок".

Фильм "Свадьба в Малиновке" поспособствовал созданию двух реальных семей. Житель одного из сел влюбился в девушку, которая работала водителем Андрея Тутышкина. Ради избранницы мужчина оставил малую родину и переехал в Ленинград. На съемках картины свою судьбу встретила актриса Людмила Алфимова. Она играла роль солдатки Сони. В артистку влюбился председатель колхоза. Ради Алфимовой ухажер купил усадьбу графа Потоцкого. После свадьбы артистка стала хозяйкой поместья.

Интересные факты о фильме "Свадьба в Малиновке"