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Хлебная закваска вместо цемента и реальный поджог: интересные факты о

Хлебная закваска вместо цемента и реальный поджог: интересные факты о "Джентльменах удачи"

Фото:/Russian Look/www.globallookpress.com
Премьера фильма "Джентльмены удачи" состоялась 13 декабря 1971 года. Через год лента стала лидером советского проката. Ее посмотрело более 65 миллионов человек. Картина режиссера Александра Серого собрала более 300 миллионов рублей при бюджете всего в 400 тысяч. На "Джентльменах удачи" обогатились спекулянты. Они скупали билеты в кассах по 20 копеек и продавали за три рубля.
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Идею картины разработал известный кинодраматург Валентин Ежов. Задумкой литературный деятель поделился с режиссером Георгием Данелией. Валентин Иванович считал, что главным героем должен быть доблестный капитан милиции. Данелия сразу отверг этого персонажа. В итоге в центре сюжета оказался заведующий детским садом.

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Георгий Данелия писал сценарий "Джентльменов удачи" в соавторстве с Викторией Токаревой. Кинематографист и писательница были знакомы по другим проектам.

В режиссеры картины Георгий Данелия порекомендовал давнего друга и однокурсника Александра Серого. Тот долгое время сидел без работы. После учебы приятель Данелии угодил в тюрьму на четыре года за нападение на мужчину, к которому приревновал возлюбленную. После освобождения Александр Серый пытался вернуться в профессию, но руководство "Мосфильма" не доверяло ему самостоятельных проектов. Данелие удалось "протащить" друга в "Джентльмены удачи".

Сценарий картины сильно опережал свое время. Авторы опасались обвинений в "романтизации" преступного мира. Перед началом съемок киношники показали текст нескольким генералам из МВД. Милиционеры к задумке отнеслись тепло, однако порекомендовали избавить сценарий от блатного жаргона, который проскакивал в диалогах. Данелия и Токарева, прислушавшись к советам генералов и создали для фильма новые выражения: "редиска", "петух гамбругский" и "Навуходоносор". Эти квази-жаргонизмы, к слову, быстро ушли в народ.

Фото:/Russian Look/www.globallookpress.com

В ролях Евгения Трошкина и Александра Белого Георгий Данелия видел только Евгения Леонова. Его утвердили сразу. С подбором других артистов возникли сложности. Изначально образы закоренелых преступников писались под конкретных людей: Ролана Быкова, Юрия Никулина, Андрея Миронова и Савелия Крамарова. Из четверки "уголовников" к съемкам смог приступить только Крамаров, который воплотил в жизнь образ мелкого жулика по прозвищу "Косой". Авторам пришлось переписать сценарий, персонажей сделали более универсальными. Хмыря сыграл Георгий Вицин, роль Василия Алибабаевича воплотил в жизнь Раднэр Муратов.

Фильм "Джентльмены удачи" снимали с декабря 1970-го по апрель 1971 года – три месяца. Площадку развернули недалеко от Самарканда. Некоторые эпизоды создавались в Каттакурганском следственном изоляторе. Часть сцен снимали в Москве.

Фото:/Russian Look/www.globallookpress.com

Для киношников нашли настоящего верблюда. Животное по кличке Алмаз привезли из зоопарка. Этот актер оказался самым своенравным – он постоянно пытался сбросить наездников и отказывался плеваться в героя Крамарова. В сцене с плевком исполнителя роли Косого пришлось вымазать мыльной пеной.

Эпизод с побегом героев в цементовозе снимали в павильоне на "Мосфильме". Создатели картины долго не могли придумать, чем же в кадре заменить жидкий цемент. В итоге использовали хлебную закваску, выкрашенную луковой эссенцией. После съемок актер Георгий Вицин некоторое время отказывался покидать емкость со смесью. Кто-то в шутку сказал ему, что состав продлевает молодость кожи. Вицин не хотел упустить возможность оздоровиться.

Для сцены пожара киношники подожгли реальное здание у станции метро Маяковская. Дом ждал сноса, поэтому городские власти разрешили подпалить его.

Фото:/Russian Look/www.globallookpress.com

Интересные факты о фильме "Джентльмены удачи"

  • Перед премьерой картину показали министру МВД Николаю Щелокову и Генсеку СССР Леониду Брежневу. Чиновники одобрили ленту.
  • Василия Алибабаевича должен был играть Фрунзик Мкртчан. Артист не успел освободиться к началу съемок и его заменили Раднэром Муратовым.
  • Первое время сценарий картины носил название "Рецидивист".
  • Дача в Серебряном Бору, в которой проходили съемки, принадлежала одному из членов творческого коллектива картины.

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Автор: 10 февраля 2021, 14:42

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