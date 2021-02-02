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Шоу-бизнес

"Пять вечеров": как Михалков случайно снял легендарный фильм

Кадр из фильма "Пять вечеров"
Фильм "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина появился почти случайно, однако после премьеры стал невероятно популярным. Для многих актеров участие в картине стало судьбоносным.
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Драматург, подаривший сценарии к таким фильмам, как "Осенний марафон", "С любимыми не расставайтесь", "Похождения зубного врача", написал пьесу "Пять вечеров" в 1959 году. История о встрече двух влюбленных через много лет после войны – его личная. Именно поэтому писатель поначалу сопротивлялся, когда молодой режиссер Никита Михалков в 1978 году решил "наскоро" экранизировать пьесу.

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Дело в том, что у режиссера был месяц простоя между съемками двухсерийного фильма по мотивам романа Ивана Гончарова "Обломов", и он боялся, что за это время киногруппу "растащат" по другим картинам. Тогда Олег Табаков предложил на скорую руку экранизировать пьесу "Пять вечеров" – история камерная, актеров нужно немного.

Кадр из фильма "Пять вечеров"

Александр Володин сомневался, что у Никиты Михалкова получится правильно передать атмосферу 40-50-х, а осовременивать пьесу драматург не собирался. Однако режиссер его убедил, отметив, что до этого уже снимал исторические картины и вполне успешно.

На главную женскую роль без проб утвердили Людмилу Гурченко. Никита Михалков обещал снять артистку в своей предыдущей картине, но она неудачно повредила ногу и вылетела с проекта. Станислав Любшин, сыгравший Ильина в "Пяти вечерах", уже работал с этой пьесой. "За двадцать лет до фильма Никиты Михалкова в "Современнике" шел спектакль "Пять вечеров". И я играл роль Славки после срочного ввода", – рассказал артист.

Актер и режиссер договорились, что будут снимать по два дубля в случае, если у них будут разногласия по поводу того, каким должен быть главный герой. При этом Александр Володин в съемочный процесс не лез. Он приезжал на площадку, однако советов не раздавал, полностью доверившись Никите Михалкову.

Кадр из фильма "Пять вечеров"

Станислав Любшин в одном из интервью вспомнил забавный момент, который произошел на съемках. "Володин на студию привозил бутылочку коньяка и ждал, когда у нас начнется перерыв. Съемки идут, мы работаем, ему хочется разговориться. Наконец его начинает раздражать, что мы так долго тянем: "Никит, ну хватит уже", – рассказал актер.

По словам артиста, у них на площадке была гримерша, интересная женщина, любившая красить губы алой помадой. "И вот они с Александром Моисеевичем куда-то вдвоем уходили, а возвращался он уже веселый и тоже весь в красной помаде. Тогда Никита, понимая все, объявлял перерыв. Потом Володин сидел до вечера уже такой тихий, чувствуя себя почему-то виноватым... Вот так работа продолжалась", – вспоминает Станислав Любшин.

Кадр из фильма "Пять вечеров"

Интересные факты

В фильме "Пять вечеров" звучит песня "Губы окаянные" в исполнении Сергея Никитина. Изначально Никита Михалков попросил барда записать для картины народную песню "Думы окаянные", но музыкант, услышав название, рассмеялся. Как оказалось, песни совсем не народная, ее написал Юлий Ким, и она ушла в народ, получил массу интерпретаций.

За роль в фильме "Пять вечеров" Станислав Любшин получил звание лучшего актера 1979 года и приз на международном фестивале во Франции.

Кадр из фильма "Пять вечеров"

Картина "Пять вечеров" стала дебютом для Ларисы Кузнецовой и Игоря Нефедов. Ребята учились у Олега Табакова, и когда он предложил Никите Михалкову снять "Пять вечеров", то сказал, что пришлет на съемки своих самых перспективных студентов.

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Автор: 2 февраля 2021, 18:04 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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