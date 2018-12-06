"Пытаются нагнуть": Михалков удивил странным предложением

Знаменитый режиссер выступил против поддержки западного кинематографа рублем. По мнению Никиты Михалкова, ему обидно за нашу страну.

Председатель Союза кинематографистов России считает несправедливым сегодняшнее положение. Ведь зарубежное кино собирает в России миллиарды в то время, когда Запад давит на нашу страну.

"Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают. Нам объявляют санкции, нас пытаются нагнуть, а мы отдаем им деньги… Почему мы должны их кормить", – цитирует Михалкова ТАСС. При этом он привел в пример французский кинематограф, который "поднялся" именно на дозировании зарубежного кино.

Вместе с тем Михалков не назвал приемлемого соотношения российских и западных фильмов в отечественном прокате. "Это все надо считать", – пояснил режиссер.

Согласен с Никитой Михалковым и министр культуры России Владимир Мединский. Ранее он выразил мнение, что меры протекционизма российского кинематографа должны быть усилены. В ином случае Голливуд может разрушить российское кино. Мединский напомнил, что в западных странах также есть ограничение проката одного фильма в день 35%. Об ограничении проката американских фильмов в нашей стране говорил и режиссер Карен Шахназаров.



