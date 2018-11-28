Михалков довел украинцев до бешенства

На интервью режиссера YouTube-блогеру Юрию Дудю обратили внимание издания Незалежной. Одно из них – "Обозреватель" – довольно нервно отреагировало на рассуждения Никиты Михалкова.

Украинские журналисты считают, что российский деятель культуры "оконфузился, защищая своего друга – президента России Владимира Путина". Они полагают, что Михалков не смог объяснить, почему не критикует действия главы государства.

Есть подозрения, что изданию пришлись не по вкусу слова мэтра о Незалежной. "Я нигде не говорю, что все виноваты, кроме нас. Мы виноваты в Украине? Это мы сделали в Украине то, что произошло за 23 года? Ни хрена не делают, в то время как там нормально закачивали инъекцию. И я об этом говорю", – привел пример режиссер. "Обозреватель" отмечает, что Михалков "выкручивался", отвечая на вопросы Дудя.

Режиссер отметил "чудовищную ответственность", которая лежит на плечах российского президента. Вместе с тем Никита Сергеевич раскритиковал "ручное управление", систему Единого государственного экзамена и ситуацию с назначением Владимира Пучкова на пост главы МЧС.

Как писали "Дни.ру", Михалков подчеркнул, что за такие решения несут ответственность все власть имущие, в том числе президент. Он предположил, что, скорее всего, Путин просто не все знает.