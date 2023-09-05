Тест: угадайте фильм из СССР по 1 кадру с киногероем в очках

В советском кино солнцезащитные очки обычно носили персонажи, за которыми скрывалась целая хитросплетенная история. Одни в очках прятали хитрость и лукавство, другие — решительность и силу, а третьи — романтическую грусть и мечтательность.