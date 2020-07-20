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Никита Сергеевич Михалков

кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер
Никита Сергеевич Михалков
  • Дата рождения: 21 октября 1945
  • Место рождения: г. Москва
  • Знак зодиака: Весы
  • Рост: 187
  • Вес: 89
  • Жена/Муж: Татьяна Михалкова
  • Дети: Степан (род. 1966), Анна (род. 1974), Артём (род. 1975), Надежда (род. 1986).

Михалкова и поэтессы, писательницы и переводчицы Натальи Кончаловской. Старший брат — Андрей Михалков-Кончаловский.

В 1956—1959 годах Никита Михалков учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории по классу фортепиано, занимался в театральной студии при Драматическом театре имени Станиславского.

В 1963 году поступил в Театральное училище имени Щукина; в 1966 году, будучи студентом четвёртого курса, принял участие в киносъёмках, за что был исключён (студентам в то время это запрещалось). Перешёл на второй курс режиссёрского факультета ВГИКа.

В 1971 году закончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма). Дипломной работой стал фильм «Спокойный день в конце войны», сценарий которого был написан Михалковым совместно с Рустамом Ибрагимбековым.

В возрасте 27 лет добровольно пошёл на военную службу, в 1972—1973 годах проходил её на Камчатке на флоте, на крейсере ТОФ «Михаил Кутузов». По словам сослуживцев, участвовал в художественной самодеятельности, регулярно выступал с концертами, собирая полные залы.

Михалков женат вторым браком. Первой его супругой в 1966 году (по другим данным, в 1967 году) стала известная актриса Анастасия Вертинская, однако их союз был недолгим. В 1973 году Михалков женился на манекенщице Московского Дома моделей Татьяне Соловьевой.

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