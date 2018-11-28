Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года

В этот четверг в широкий прокат выходит много интересных фильмов. Мы составили очередную подборку, которая поможет вам решить, какое кино посмотреть уже в ближайшие выходные.

Суспирия

Одной из самых долгожданных картин ноября стала работа Лука Гуаданьино "Суспирия", ремейк одноименного культового фильма ужасов Дарио Ардженто, выпущенного в 1977 году. Молодая девушка по имени Сьюзи (Дакота Джонсон) приезжает из Соединенных Штатов в Германию, чтобы поступить в танцевальную школу-интернат. Учебным заведением руководит таинственная хореограф мадам Блан (неподражаемая Тильда Суинтон).

Внезапное исчезновение одной из учениц совсем не тревожит ее подруг, но привлекает внимание немецкого психиатра Клемперера (Лутц Эберсдорф), пациенткой которого была пропавшая девушка Патриция (Хлоя Грейс Морец). Она утверждала, что школой управляют ведьмы, которые устраивают жертвоприношения.

В "Суспирии" Тильда Суинтон исполнила больше одной роли – директора школы и того самого старенького психиатра. Попробуйте разглядеть ее за всеми слоями силиконового грима. Музыку к этой мрачной ленте написал Том Йорк, знаменитый вокалист группы Radiohead. Эта пугающая и атмосферная картина с феминистическим мотивом привлечет внимание зрителей уже с первых минут. Если вы не верите в то, что существуют высокие фильмы ужасов, то эта премьера убедит вас в обратном.

Робин Гуд: Начало

Приключенческая картина "Робин Гуд: Начало" – это очередная интерпретация истории о легендарном герое, который грабил богатых и помогал бедным. Робин Локсли (Тэрон Эджертон) возвращается из Крестового похода в родной Ноттингем. В некогда спокойном городе теперь процветает взяточничество, а пропасть между состоятельными жителями и бедняками неуклонно растет. Обостренное чувство справедливости поднимает главного персонажа на борьбу с существующим порядком.

Локскли присоединяется к группе весёлых шервудских разбойников и получает прозвище Робин Гуд. Наставником молодого героя становится харизматичный Джон (Джейми Фокс). Им предстоит сразиться с жестоким шерифом (Бен Мендельсон), который не согласен так просто расстаться со своей властью. Удастся ли Тэрону затмить Рассела Кроу, вы узнаете на премьере фильма уже завтра, 29 ноября.

Братья Систерс

Настоятельно советуем вам посмотреть этот комедийный вестерн о злоключениях двух братьев Эли (Джон Си Райли) и Чарли (Хоакин Феникс) в период золотой лихорадки на Диком Западе. Они получают задание от крупного бандита: братья должны убить Уорка (Риз Ахмед), создателя специального реагента, благодаря которому можно быстро обнаружить золото на дне реки. Но найти изобретателя наемникам удается не сразу. По пути неудачливые братья то и дело попадают в нелепые и забавные ситуации.

Над фильмом работал французский режиссер Жака Одьяр, который попытался вернуть американскому жанру утраченное обаяние. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в начале сентября. Многие критики уже высоко оценили эту ленту и пророчат ей номинации на "Золотого льва" и даже "Оскар".

Проводник

Российский фильм ужасов "Проводник" рассказывает о девушке Кате (Александра Бортич), которая обладает необычной способностью – видеть мертвых. Однажды она теряет свою сестру при загадочных обстоятельствах. Полиция настаивает на том, что Катя обладает слишком богатым воображением и специально выдумала себе родственницу.

Героиня решает провести собственное расследование, в ходе которого выясняет, что в городе орудует жестокий маньяк. Его жертвой могла стать сестра Кати. Новая работа Ильи Максимова обещает порадовать всех зрителей, которые любят смотреть ужастики. Трейлер картины действительно получился очень жутким. В съемках фильма также приняли участие Евгений Цыганов, Александр Робак и Владимир Яглыч.

Колетт

Француженка Сидони-Габриэль Колетт (Кира Найтли) пишет талантливые произведения, которые присваивает себе ее муж Вилли (Доминик Уэст). Вся слава и популярность достаются ее супругу, весьма посредственному литератору, сама же девушка покорно проводит все время в доме за написанием новой книги.

В фильме "Колетт" зрители увидят постепенное взросление героини, превращение бедной провинциальной девушки в уверенную артистку, бросающую вызов общественным устоям. Колетт больше не может держаться в тени Вилли и решает поведать о своей внутренней перемене всему миру – она выходит на сцену. Героиня играет в скандальном спектакле, где показывает обнаженную грудь и целует другую девушку. В конце концов она бросает Вилли и увлекается мужеподобной представительницей своего пола. Феминистическая лента о жизни смелой женщины в начале XX века явно придется по вкусу прогрессивной публике.

Все или ничего

Фильм "Все или ничего" повествует о трех менеджерах-неудачниках, которые хотят отомстить нечестному начальнику, присвоившему себе чужие деньги. Для этого они придумывают отчаянный план: восстановить справедливость, похитив 50 миллионов у босса.

Однако вскоре горе-грабители терпят неудачу. Оказывается, они украли деньги важного представителя криминального мира. Теперь им предстоит встретиться лицом к лицу с настоящими преступниками. Главные роли в картине исполнили Роман Курцын, Артур Смольянинов и Данила Якушев. Посмотреть этот комедийную ленту Дмитрия Суворова вы сможете уже завтра, 29 ноября.