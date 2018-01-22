Провал "Что? Где? Когда?" дорого обошелся Первому каналу

Арбитражный суд Москвы 22 января заставил телеканал заплатить 300 тысяч рублей за незаконное использование песни Виктора Цоя в анонсе программы "Что? Где? Когда?". Камнем преткновения стала композиция "Весна".

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