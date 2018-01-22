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Культура

Провал "Что? Где? Когда?" дорого обошелся Первому каналу

Кадр youtube.com
Арбитражный суд Москвы 22 января заставил телеканал заплатить 300 тысяч рублей за незаконное использование песни Виктора Цоя в анонсе программы "Что? Где? Когда?". Камнем преткновения стала композиция "Весна".
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Права на эту песню принадлежат компании "Музыкальное право". Суд постановил взыскать с ОАО "Первый Канал" в пользу хозяина "компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 300 тысяч рублей".

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Сюжеты Интеллектуальное шоу "Что? Где? Когда?"

Рассмотрение дела было повторным, так как летом 2017 года суд по интеллектуальным правам отменил решения нижестоящих инстанций, которые отказали компании в иске. Примечательно, что проигрыш в суде обошелся телеканалу дешевле первоначального размера исковых требований. Сумма составляла три миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Напомним, в марте 2016 года Первый канал в ролике-анонсе весенних игр "Что? Где? Когда?" неоднократно и без разрешения "Музыкального права" использовал песню Виктора Цоя. По мнению истца, представители телеканала должны были заключить лицензионный договор на воспроизведение трека в эфире.

В решении суда говорится, что Первый канал 27 февраля 2008 года заключил с Российским авторским обществом (РАО) лицензионный договор, в соответствии с которым ответчик получает от РАО права "на сообщение произведений российских и иностранных авторов по телевидению в составе телепередач и иных аудиовизуальных произведений". Отметим, в декабре 2017 года Первый канал проиграл спор с правообладателем о взыскании 300 тысяч рублей компенсации за использование песни Цоя "Кукушка". 

Автор: Людмила Фоканова22 января 2018, 12:28

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