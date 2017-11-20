"Друзь для меня никто": Аскеров устроил скандал в "Что? Где? Когда?"

Игрок интеллектуального шоу Ровшан Аскеров возмутился решением не засчитать ответ его команды из-за подсказки зала в зимней серии игры против Елены Потаниной. Знаток всерьез обиделся на Александра Друзя.

Когда игроки обсуждали очередной вопрос, ведущий Борис Крюк заметил, что стоявший за спиной Ровшана Аскерова Ким Галачян кивнул в ответ на последнюю версию знатоков. Он удалил его из зала, а ответ команде не засчитали.

По правилам интеллектуального шоу, при ошибке за стол садится команда-соперник, возглавляемая Еленой Потаниной. Однако знатоки не согласились с решением ведущего. Они заверили, что не видели подсказки Галачяна. Видеозапись передачи от 19 ноября вышла на YouTube.

Тогда Борис Крюк обратился к знатокам Александру Друзю и Андрею Козлову с просьбой рассудить завязавшийся конфликт и посоветовать, как поступить в сложившейся ситуации. Оба ответили, что команда Аскерова должна уступить место соперникам. В итоге выиграла команда Потаниной.

Позже Аскеров заявил, что Друзь поступил "совершенно омерзительно". "Он принимал решение не как магистр, а как человек, который меня не любит, поэтому я никогда в жизни не смогу попросить у него подсказки", - сказал игрок.

"То, что он сделал – это подлость и низость. Для меня он не магистр и больше никто. Просто этого человека не существует", – заявил обиженный Ровшан.