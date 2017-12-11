На "Что? Где? Когда?" разразился сексистский скандал

Участники шоу "Что? Где? Когда?" обвинили организаторов в сексизме. Команда Виктора Сиднева не смогла ответить на вопрос.

Инженер Татьяна Могина спросила у знатоков, для чего предназначено следующее приспособление: два кольца, объединенных вместе. На другой стороне "мини-кастета" находится пустая форма. Команда Виктора Сиднева вертела предмет в руках, догадавшись, что он должен надеваться на пальцы. Однако до ответа знатоки так и не дошли. Они решили, что в черном ящике – детская бутылочка для кормления.

Оказалось, что загадочное приспособление предназначено для маникюра – в форму наверху вставляется открытый флакон лака для ногтей. Таким образом он оказывается близко к пальцам, которые действительно продеваются в кольца, но за счет плотной фиксации формой его почти невозможно разлить.

Во время оглашения правильного ответа ведущий шоу "Что? Где? Когда?" сказал, что знатокам помешало победить отсутствие в команде представительниц прекрасного пола. "Девушек в вашей команде нет, и вы за это поплатились", – заявил Борис Крюк. Эта ремарка возмутила одного из участников, спортивного журналиста Бориса Левина. "Господин ведущий, это сексизм вообще-то!" – заявил обладатель "Хрустальной совы".

"Господин Левин, ну а когда про футбол задают вопросы, это как по-вашему?" – парировал ведущий слова знатока. "Нам? Это хорошо!" - признался спортивный обозреватель Левин. За свой вопрос Татьяна Могина из Саранска получила 90 тысяч рублей.

Напомним, это не первая перепалка между ведущим и знатоками на шоу "Что? Где? Когда?". Dni.Ru писали, что ранее один из участников интеллектуального шоу Ровшан Аскеров сильно повздорил с Александром Друзем.

Когда игроки обсуждали очередной вопрос, ведущий Борис Крюк заметил, что стоявший за спиной Ровшана Аскерова Ким Галачян кивнул в ответ на последнюю версию знатоков. Он удалил его из зала, а ответ команде не засчитали.

Тогда Борис Крюк обратился к знатокам Александру Друзю и Андрею Козлову с просьбой рассудить возникший конфликт и посоветовать, как поступить в сложившейся ситуации. Оба ответили, что команда Аскерова должна уступить место соперникам. В итоге выиграла команда Потаниной.