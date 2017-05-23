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Шоу-бизнес

Первый канал оштрафовали на 600 тысяч

Константин Эрнст. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Первый канал понес серьезные убытки – главную кнопку страны оштрафовали на 600 тысяч рублей. Причиной тому – использование популярной песни в передаче "Голос".
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По информации СМИ, в девятом арбитражном апелляционном суде постановили взыскать с Первого канала 600 тысяч рублей за использование в рейтинговом вокальном телешоу "Голос. Финал" легендарной композиции "Темная ночь".

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Все детали дела обнародованы на официальном сайте инстанции. "Обращаясь в суд с иском, истец основывал свои требования на том, что названное музыкальное произведение было неправомерно включено ответчиком в состав сложного объекта – аудиовизуального произведения (телепередачи "Голос“) и переработано (изменена вокальная и инструментальная части)", – гласит сообщение на сайте суда.

Ранее арбитражный суд Москвы отклонил заявление истца, решив что "ответчиком представлены доказательства того, что им было выплачено соответствующее вознаграждение, причитающееся авторам произведения при сообщении произведения в эфир".

Однако позже, повторно рассмотрев дело, девятый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с Первого канала 600 000 рублей, плюс 19 900 рублей судебных расходов по оплате услуг нотариуса и 32 000 рублей расходов по оплате госпошлины при подаче иска и апелляционной жалобы.

"Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам", – цитирует решение суда сайт Ura.ru.

Напомним, нетленка "Темная ночь" была написана композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для культовой военной драмы "Два бойца", снятой по повести Льва Славина "Мои земляки".

Автор: Елена Алешина23 мая 2017, 17:12

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