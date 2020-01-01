Интеллектуальное шоу "Что? Где? Когда?"
Зрители не приняли новую серию программы
Зрители отказываются смотреть шоу
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Первый канал запустил особую серию игр
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Магистру игры "Что? Где? Когда?" исполнилось 48 лет
Причиной конфликта между знатоками стала подсказка, которую якобы дал команде Андрей Козлов
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