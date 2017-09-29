Михалков отчитал недальновидного Учителя

Никита Михалков прокомментировал скандал вокруг нашумевшей картины "Матильда". По мнению режиссера, автор фильма Алексей Учитель сам виноват в сложившейся ситуации, так как вовремя не просчитал реакцию зрителей на сюжет.

"На мой взгляд, нельзя погружать в бытовые условия человека, причисленного как мученика к лику святых. Ты должен понимать, что этого делать не надо. Если делаешь, то жаловаться не надо", – цитирует Михалкова "Интерфакс".

Тем временем 28 сентября в кинозале столичного ГУМа прошел показ фильма "Матильда". Ленту показывали в закрытом режиме, со специальными мерами безопасности.

Побывавшие на показе депутаты Госдумы рассказали о своих впечатлениях. Большинству парламентариев картина понравилась.

Так, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила прекрасную игру актеров, хорошую музыку и костюмы. По мнению депутата, в фильме Николай II представлен достойным человеком, который преодолевает искушение ради гражданской ответственности. Драпеко уверена, что претензии Натальи Поклонской к "Матильде" необоснованны.

Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов подчеркнул, что после просмотра картины посмотрел на последнего российского царя другими глазами. По мнению парламентария, лента показывает Николая II c эмоциональной, человечной стороны.

Однако нашлись и те, кому картина не понравилась. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатор депутатской группы по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов "Матильду" не смотрел, но считает, что она построена на лжи.

"Это очень печально и разочаровывает, что сюжет фильма построен на неправде, вымысле, возможном для художественного фильма, и не имеет никакого отношения к историческим событиям. Более того, сама канва носит довольно дурной вкус", – отметил депутат.