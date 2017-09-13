Кому выгодна истерия вокруг "Матильды"

Инициатором "гонений" на фильм Алексея Учителя "Матильда" мог быть телеканал "Царьград". По данным некоторых СМИ, кампания началась с подачи общественного движения "Царский крест", связанного с банкиром и основателем телеканала Константином Малафеевым.

Проверка фильма на оскорбление чувств верующих, негативные рецензии и отказ некоторых сетей кинотеатров от проката киноленты – такую антирекламу получила картина еще до выхода на экран. К походу против режиссера Алексея Учителя и "Матильды" подключилась и депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Одним из первых внимание Поклонской на "Матильду" обратило православное общественное движение "Царский крест". По словам его координатора Александра Порожнякова, организация пытается запретить прокат фильма, потому что он "несёт в себе как антироссийскую провокацию, так и угрозу национальной безопасности". А к Поклонской они обратились, так как она "является их единомышленником и зарекомендовала себя как почитательница царской семьи", приводит комментарий Порожнякова Life.ru.

По данным издания, общественная организация "Царский крест" в ЕГРЮЛ не зарегистрирована. Она представляет собой паблик в социальной сети "ВКонтакте", который был создан в октябре 2016-го – незадолго до подачи коллективной жалобы Поклонской и собрал около 4 тысяч подписчиков.

Что касается Александра Порожнякова, то о нем журналистам удалось собрать лишь информацию, указанную на его странице в той же соцсети. В качестве места работы там указана другая организация монархического толка, "Двуглавый орёл".

Как выяснили дотошные "акулы пера", "Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" было зарегистрировано в 2016-м году. В числе учредителей организации значится отставной генерал и кадровый разведчик Леонид Решетников. С 2017 года он по совместительству еще и председатель совета директоров телеканала "Царьград".

Минкультуры выдало фильму #Матильда прокатное удостоверение «16+» на территории всей страны. Субъекты сами решают ограничивать ли показ. pic.twitter.com/nlGSre6EyK — Mirkino (@mirkinotv) 11 серпня 2017 р.

Этот телеканал основал в 2015 году Константин Малафеев. Известный российский финансист и филантроп неоднократно выступал в защиту Натальи Поклонской, а Октябрьскую революцию 1917 года он называл не иначе как "преступлением". "События 1917 года – это было клятвопреступление. Потому что всякий человек, всякий подданный Российской Империи давал клятву этому государю при его вступлении на престол", – заявлял Малофеев.

На скандал вокруг "Матильды" резко отреагировал министр культуры России. "Я долго терпел, но сейчас моя чаша терпения переполнена", – так прокомментировал Владимир Мединский отказ кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" от проката творения Алексея Учителя. Ранее в сети кинотеатров заверили, что отказались демонстрировать картину "в связи с угрозой безопасности зрителей".