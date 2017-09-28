Поклонская связала кризис в "ВИМ-авиа" с "Матильдой"

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что кризис в компании "ВИМ-Авиа" произошел по той же причине, по которой фильм Алексея Учителя "Матильда" получил прокатное удостоверение. По словам политика, органы не умеют работать на предупреждение негативных ситуаций.

С такими словами парламентарий выступила на телеканале "Дождь", когда комментировала заявление Владимира Путина о неполном служебном соответствии министра транспорта Максима Соколова и вице-премьера Аркадия Дворковича. "Это касается даже фильма "Матильда". Вот год пишу по поводу того, чтобы компетентные органы приняли меры реагирования, направленные на пресечение. То есть не ждать, пока будут негативные последствия, а предупредить наступление негативных явлений, вынести предупреждение, предостережение. В случае "ВИМ-Авиа" необходимо было тоже получать определенную информацию, реагировать", – пояснила Поклонская.

Она утверждает, что вопрос с лентой Алексея Учителя является не менее щепетильным, чем кризис в крупной авиакомпании, из-за которого множество человек не могут вылететь из аэропортов Домодедово и Внуково. "Необходимо было обратить на него внимание именно руководителям компетентных ведомств, которые должны в силу своих обязанностей работать на то, чтобы предупреждать, пресекать наступление таких явлений", – заявила Наталья Поклонская. Она была возмущена, когда глава Росавиации Александр Нерадько сказал, что его ведомство не может дозвониться до владельцев "ВИМ-Авиа". "Там уже должны следователи сидеть", – говорила бывший прокурор Крыма.

"Если президент отдает замечания, это обсуждению не подлежит. Значит, не справляются. У меня вопрос на пленарном заседании был связан с выполнением должностных обязанностей и с тем, как другие органы работают на предупреждение, на пресечение негативных явлений, как мы сегодня наблюдаем", – прокомментировала Поклонская заявление президента России Владимира Путина. Он раскритиковал главу Минтранса Максима Соколова, объявив ему о неполном служебном соответствии.