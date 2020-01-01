Страсти вокруг "Матильды"
Депутат и княгиня не сошлись во взглядах на фильм "Матильда"
Депутат охарактеризовала творчество, как кощунство
Лента должна появиться на телевидении в 2019 году
Призрак императора "ответил" артисту
Актер предстал на видео в образе Николая II
По мнению режиссера, депутат Госдумы испытывает "искренние чувства" к Николаю II
Бывший официальный представитель РПЦ раскритиковал сторонников нашумевшей картины
Известная певица восхищается красотой картины
Российский певец подумывает позвать к себе работать депутата Госдумы