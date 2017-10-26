Страсти вокруг "Матильды"

Фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда", рассказывающего об отношениях последнего императора Российской Империи Николая II со знаменитой балериной Матильдой Кшесинской, вызвал бурную реакцию общественности задолго до своего выхода. Некоторые сочли выбранную тему недопустимой в отношении причисленного к лику святых как страстотерпец царя и начали протестовать против картины еще до ее выхода. Другие отмечают, что стоит ознакомиться с самим фильмом, чтобы понять, что никакого "кощунства" в нем нет. Dni.Ru следят за последними событиями вокруг этой темы.