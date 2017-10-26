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Среда 19 августа

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Страсти вокруг "Матильды"

Фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда", рассказывающего об отношениях последнего императора Российской Империи Николая II со знаменитой балериной Матильдой Кшесинской, вызвал бурную реакцию общественности задолго до своего выхода. Некоторые сочли выбранную тему недопустимой в отношении причисленного к лику святых как страстотерпец царя и начали протестовать против картины еще до ее выхода. Другие отмечают, что стоит ознакомиться с самим фильмом, чтобы понять, что никакого "кощунства" в нем нет. Dni.Ru следят за последними событиями вокруг этой темы.

Поклонская напала на наследницу Николая II

Поклонская напала на наследницу Николая II
Депутат Госдумы Наталья Поклонская решила вернуть главе Российского императорского дома в изгнании, великой княгине Марии Владимировне Романовой когда-то врученную ей награду вместе с присвоенными "дворянскими титулами". Причиной послужила позиция наследницы царской фамилии в отношении скандального фильма "Матильда". Орден был вручен Поклонской в 2014 году.

Поклонская назвала Учителя "обгадившимся жуликом"

Поклонская назвала Учителя "обгадившимся жуликом"
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что фильм "Матильда" – заказ "хозяев" режиссера Алексея Учителя. Соответствующий пост экс-прокурор Крыма опубликовала на своей странице в Facebook. Наталья Поклонская припомнила режиссеру немецкого актера Ларса Айдингера, сыгравшего Николая II в "Матильде", отметив, что в России "не приняли его сатанинско-гомосексуальные взгляды".

Куда исчезла Наталья Поклонская

Куда исчезла Наталья Поклонская
В СМИ заговорили об "исчезновении" бывшего прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской из информационного пространства. Согласно аналитической системе "Медиалогия", ее упоминаемость в последнее время полностью сошла на нет. Пик упоминаний Поклонской в СМИ пришелся на две даты – 11 сентября и 23 октября.

Учитель раскрыл подробности клонирования "Матильды"

Учитель раскрыл подробности клонирования "Матильды"
Режиссер Алексей Учитель рассказал о работе над сериалом "Матильда". Лента должна появиться на телевидении в 2019 году. Однако пока конкретных дат выхода работы нет.

Панин назло Поклонской вызвал дух Николая II

Панин назло Поклонской вызвал дух Николая II
Актер Алексей Панин готовится вступить в открытый конфликт с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Скандальный артист разразился саркастическими замечаниями в адрес политика. В новом выпуске своего новостного шоу "Хайповости" Панин рассказал подробности депутатского запроса, поступившего в его адрес от Поклонской.

Панин довел Поклонскую до крайности

Панин довел Поклонскую до крайности
Депутат Госдумы Наталья Поклонская обвинила актера Алексея Панина в оскорблении чувств верующих. Ей не понравилась пародия на Николая II. Бывший генеральный прокурор Крыма не выдержала шуток над святым, и доведенная до крайности, подала на актера заявление в полицию.

Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской

Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской
Алексей Учитель прокомментировал яростный протест Натальи Поклонской против выхода его картины "Матильда". По мнению режиссера, таким образом депутат Госдумы проявляет "искренние чувства" к царю Николаю II. Учитель считает, что Поклонская влюблена в императора, поэтому фильм "Матильда" вызвал у нее столько негодования.

Священник проклял россиян за просмотр "Матильды"

Священник проклял россиян за просмотр "Матильды"
Бывший официальный представитель РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин раскритиковал сторонников скандальной картины режиссера Алексея Учителя "Матильда". По его словам, на всех, кто способствовал распространению фильма, падет "проклятие Божие". По словам Чаплина, выход на экраны "Матильды" – "всероссийское кощунство".

"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"

"Государи не какают": Алена Свиридова оценила "Матильду"
Известная певица Алена Свиридова поделилась своим мнением о фильме Алексея Учителя "Матильда". Звезде понравилась актерская работа Ингеборги Дапкунайте. Кроме того, она оценила красоту польской актрисы Михалины Ольшанской, исполнившей роль Матильды Кшесинской.

Маликов посмеялся над Поклонской

Маликов посмеялся над Поклонской
Российский поп-певец Дмитрий Маликов высмеял в соцсетях депутата Госдумы Наталью Поклонскую, которая уже несколько месяцев подряд создает шумиху вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". По мнению артиста, парламентарий идеально подойдет на роль его пиар-менеджера. Шутливое высказывание о Поклонской Маликов разместил на странице своего аккаунта в Twitter.

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