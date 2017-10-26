Страсти вокруг "Матильды"

Маликов посмеялся над Поклонской

Российский поп-певец Дмитрий Маликов высмеял в соцсетях депутата Госдумы Наталью Поклонскую, которая уже несколько месяцев подряд создает шумиху вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". По мнению артиста, парламентарий идеально подойдет на роль его пиар-менеджера. Шутливое высказывание о Поклонской Маликов разместил на странице своего аккаунта в Twitter.