Михалков обругал современных зрителей за нарциссизм

Никита Михалков обозначил главную проблему современного поколения. По мнению режиссера, главным принципом жизни человека становится нарциссизм, который лишает его внутреннего содержания.

Михалков считает, что мышление современных людей становится клиповым: они не могут сконцентрировать внимание на чем-то дольше восьми секунд. Кроме того, режиссер считает, что новое поколение чересчур сосредоточено на собственном эго.

"Это невероятное желание фигурировать: "Я", "Смотрите, я и Эйфелева башня", "Я модный", "Я на яхте", "Я в тюрьме"… Этот нарциссизм, который становится принципом жизни, полностью обезоруживает человека, потому что у него уже не остается ничего для себя. Все идет на продажу!" – посетовал он.

Режиссер считает, что увлечение гаджетами истребляет "что-то внутреннее" в человеке. "Это очень серьезно. И я не виню в этом поколение", – цитирует Михалкова газета "Известия". По мнению режиссера, смартфоны "вымывают" фундаментальные знания из мозга человека.

"Произошел некий векторный сдвиг: Google заменил память. Необязательно знать, кто написал "Войну и мир", потому что больше не нужно это запоминать", – считает он. Михалков уверен, что современным людям стоит повнимательнее приглядеться к себе и решить, что у них осталось внутри. "Что у тебя есть такого, чем ты не хочешь делиться, что должно принадлежать только тебе? Таинство, чудо, которое являет собою внутренняя жизнь человека", – подчеркнул он.