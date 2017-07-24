Михалков вернет в кино грязную брань

Режиссер Никита Михалков заявил, что считает приемлемым мат в художественных фильмах. Председатель Союза кинематографистов России намерен отстаивать возможность использования нецензурной лексики в своих картинах.

"Я считаю, что русский язык без этих по-итальянски parolacce (ругательства. – Прим. ред.) сильно обеднен", – цитирует Никиту Михалкова ТАСС. Режиссер уточнил, что мат в кино должен быть оправданным: художнику стоит подходить к этому вопросу ответственно.

"Есть слово, рожденное ситуацией и оправданное ситуацией, а есть бытовой, грязный мат. Допустим, в "Утомленных солнцем – 2", когда появляются матерные слова, это абсолютно оправдано ситуацией. Бывает так, что нет других слов, более точных, чем эти. И я отвечаю за то, что мои герои в этой ситуации должны говорить именно так", – пояснил Михалков.



Кинодеятель планирует вернуть нецензурную лексику в свои фильмы. В частности, мат может присутствовать в его новой картине "Шоколадный револьвер": "Слова "запикают", но они будут читаться. Это не мешает, ничего страшного в этом нет. В данном случае меня это совершенно не беспокоит. Это будет естественно, точнее – необходимо. И я берусь это доказать".

Напомним, что 1 июля 2014 года в силу вступил закон о запрете использования ненормативной лексики в фильмах. Нововведение вызвало неоднозначную оценку у кинематографистов, театральных режиссеров и экспертов.