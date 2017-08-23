Михалков сделал заявление об уходе

На заседании коллегии Минкультуры России, состоявшемся 23 августа, режиссер и актер кино Никита Михалков объявил о решении покинуть попечительский совет Фонда кино. Из-за безответственности.

"Я ухожу из коллегии, из попечительского совета, потому что я чувствую свою безответственность", — объявил Никита Михалков на заседании коллегии Министерства культуры России. При этом актер и режиссер с горечью добавил, что безответственностью отличается не только он сам, но и все руководство Фонда кино.



"То, что происходит, когда выходят картины, которые просто ничего не значат или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать, когда выходят одновременно два блокбастера на одну тему и идет битва между каналами, — это все результат этой безответственности", — заявил режиссер, сообщает ТАСС. Напомним, что в попечительском совете Фонда кроме Никиты Михалкова состоят Станислав Говорухин, Алексей Попогребский, Карен Шахназаров а также генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст.

Как ранее сообщалось, 23 августа собирается коллегия Министерства культуры. Перед главой ведомства Владимиром Мединским и другими членами коллегии с докладами должен был выступить директор Фонда кино Антон Малышев с отчетом о деятельности фонда. Одна из тем, которая должна была быть затронута в ходе заседании, это экономическая и социальная поддержка отечественной кинематографии. После основной повестки дня намечено проведение семинара, на котором собравшиеся обсудят взаимодействие министерства культуры и инновационного центра "Сколково".